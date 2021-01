Nu veel mensen door de coronamaatregelen voor hun datingleven veroordeeld zijn tot vanuit de zetel Tinderen, is het interessant om eens te kijken naar de interne werking van de app. Want zoals alle datingprogramma’s werkt het met een algoritme dat je kan omdraaien in jouw voordeel. Met deze tips kom je al een grote stap dichter bij de match van je dromen.

Voor de zorgeloze, ietwat naïeve Tinderaar is de datingapp gewoon een oplijsting van alle singles uit je buurt en mag je ze één voor één eens goed beoordelen. Helaas, zo onschuldig werkt het niet. Achter het programma schuilt een slimmer mechanisme dat ervoor zorgt dat je telkens nieuwe mensen leert kennen die je zouden kunnen interesseren, maar je ook niet teveel perfecte matches voorschotelt. Dan zou de kans namelijk groter zijn dat je echt een lief vindt en je account verwijdert.

Wie haalt de hoogste score?

Maar hoe maakt Tinder dan een keuze tussen welke mensen het wel of niet aan je voorstelt? Wel, Austin Carr, journalist bij Fast Company, deed onderzoek naar het rekenwerk achter de app en kwam erachter dat ieder account op Tinder een zogenaamde ‘Elo-score’ toegekend krijgt. Die wordt toegekend op basis van het aantal likes dat je profiel krijgt. Simpel uitgelegd, hoe meer mensen je foto’s naar rechts swipen, hoe hoger je op de ladder van Tinder klimt.

Met die rangschikking selecteert het programma dan een aantal populaire profielen die het vaak zal voorschotelen aan gebruikers. Zo blijven ze gemotiveerd om te blijven zoeken naar iemand bij wie de vonk langs twee kanten overslaat. De minder populaire accounts verdwijnen ergens in een vergeethoekje en zal je minder te zien krijgen.

Zondag, Tinderdag

Het algoritme van Twitter houdt niet enkel rekening met hoeveel likes je krijgt, maar ook met tal van andere zaken, zoals hoeveel reacties je krijgt op je berichten, hoe lang je chat met iemand of bijvoorbeeld hoe snel je zelf door de profielen bladert. Daarom hou je best de volgende tips in je achterhoofd als je weer eens op zoek gaat naar de partner van je dromen:

Duik de datingwereld in op zondagavond, raadt de Britse onderzoeker Jack Bellinger aan. Dat is statistisch gezien het moment waarop de meeste profielen actief zijn. Heb je op dat moment een match te pakken, dan is de kans groter dat je meteen met elkaar kan chatten. Dat levert je weer extra punten op voor het Tinder-algoritme.

Nog een tip van Bellinger: let op je taal. Gebruik bijvoorbeeld geen sms-taal, maar schrijf in volzinnen en vraag pas na het twintigste antwoord om een telefoonnummer.

Een laatste tip komt van Kaitlynn Tiffany, schrijfster voor het magazine Vox. Zij zegt dat je beter niet altijd naar rechts swipet, ook al passeren er alleen maar hotties. Zo kan je misschien overkomen als een bot, waardoor Tinder je inactieve profielen zal tonen in plaats van mensen die zich vaak op de app begeven.

Het bericht Zo kan je het algoritme van Tinder in jouw voordeel gebruiken verscheen eerst op Metro.