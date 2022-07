Handicap International vraagt aandacht voor revalidatiezorg met zeven wandelingen: «Dankzij krukken kan kleine Bol weer naar school»

Nog tot eind juli loopt de tweede editie van de #WeMoveTogether-campagne van Handicap International. Met zeven unieke wandelingen op verschillende locaties in België vraagt de ngo aandacht voor het belang van revalidatiezorg voor mensen met een fysieke beperking. De Belgische Griet Van de Voorde (33) werkt voor Handicap International in Afrika. «Ik ontmoet elke dag mensen die zo gemotiveerd zijn, maar door hun handicap uitgesloten worden van de maatschappij.»

«Mensen met een fysieke beperking staan nog steeds achteraan in de rij», zegt Erwin Telemans, algemeen directeur van Handicap International België. «Ze krijgen minder kansen op vlak van onderwijs, werk en gezondheidszorg. Eenvoudige hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen hebben al een grote impact op hun levenskwaliteit.» Met de #WeMoveTogether-campagne wil Handicap International iedereen in beweging zetten om aandacht te vragen voor deze wereldwijde problematiek. Daarvoor werden zeven wandelroutes in België uitgestippeld, waarvan vijf ook een rolstoeltoegankelijk parcours hebben. De wandelingen in Hoogstraten, Meulebeke, Hasselt, Oudergem, Villers-la-Ville, Sivry-Rance en Sourbrodt leiden je bijvoorbeeld langs lavendelvelden, bloemenplukweides, boerderijen en de hoogste brouwerij van België. Tijdens verschillende tussenstops nemen experten van Handicap International je via podcasts mee in hun leefwereld.

RWANDA

De Belgische Griet Van de Voorde (foto midden) getuigt vanuit Rwanda over het belang van revalidatiezorg voor mensen met een fysieke beperking. Zij leidt voor Handicap International een regionaal project in Benin, Ethiopië, Madagaskar, Mozambique en Rwanda. «Ik heb altijd al een interesse voor het Afrikaanse continent gehad. Begin 2020 vertrok ik eerst naar Ethiopië, maar door de moeilijkheden in het land vandaag, werk ik nu vanuit Rwanda.» Het project dat ze momenteel coördineert focust zich op partnerschappen met lokale organisaties. «Mijn collega Mieke en ik geven vormingen rond onder meer belangenbehartiging en lobbying. Welke rechten zijn bijvoorbeeld opgenomen in het verdrag van de Verenigde Naties voor mensen met een handicap en hoe kunnen ze zelf die rechten claimen? Daarnaast focust het project op activiteiten voor mensen met een handicap en zetten we in op inclusief onderwijs.»

Geen gezondheidszorg zonder rolstoel

De carrière van Griet bij Handicap International gaat echter verder terug. In 2013 startte ze op het kantoor in Brussel en richtte ze zich vooral op fondsenwerving. «Al snel breidde de portefeuille van contracten uit en maakte ik in 2016 de switch naar het rechtstreeks ondersteunen van interventielanden, vooral in Azië», blikt ze terug.

De missie van Handicap International sprak Griet meteen aan: mensen met een handicap hebben dezelfde rechten, maar door omstandigheden kunnen ze zich daar veel moeilijker op richten.

Net zoals de campagne die loopt, onderstreept ze dan ook het belang van gezondheids- en revalidatiezorg. «Er moet meer aandacht zijn voor de situatie en de dagelijkse uitdagingen van mensen met een handicap», benadrukt ze. «In heel wat landen worden wetteksten maar weinig in de praktijk omgezet. Bovendien ervaren mensen met een handicap heel wat discriminatie, wat het nog moeilijker maakt om op te komen voor hun rechten.»

«Personen met een handicap in Afrika, hebben amper toegang tot gezondheidszorg, vanwege beperkte economische middelen, discriminatie», getuigt Griet. «Vooral in ruraal gebied is het nog moeilijker om zich te verplaatsen. Als je niet tot op een simpele dorpsbijeenkomst geraakt, omdat je bijvoorbeeld geen rolstoel of ander hulpmiddel hebt, val je buiten de gemeenschap. Ook gezondheidszorg en onderwijs komen bijgevolg in het gedrang, terwijl dat een fundamenteel mensenrecht is.»

wandelen is een wonder

«Fysieke revalidatie is de eerste stap voor mensen met een handicap om erbij te horen», benadrukt Griet, «het verandert werkelijk iemands leven. Zo ontmoette ik in Ethiopië de 8-jarige jongen Bol, wiens been moest worden geamputeerd. Een slecht verzorgde wonde maakte een amputatie onvermijdelijk. Bol werd erg afhankelijk van zijn omgeving en was volledig geïsoleerd van het dagelijkse leven. Via het project van Handicap International konden we kwalitatieve revalidatiezorg bieden en hem voorzien van een paar krukken dat zijn mobiliteit verbeterde, waardoor hij opnieuw naar school kon gaan en samen met zijn vrienden kon spelen. Fysieke revalidatie kan een mensenleven écht veranderen, het geeft een enorme boost aan het leven van mensen met een fysieke beperking. Met de #WeMoveTogether-campagne vragen we met Handicap International dan ook aandacht voor deze wereldwijde problematiek en willen we mensen doen stilstaan bij het wonder» van te kunnen wandelen en zelfstandig te kunnen bewegen.»

Meer info over de campagne op handicapinternational.be

