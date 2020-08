In Uprising – Curse of the Last Emperor van Nemesis Games neem je het op tegen de spoken van het Drakoreaanse keizerrijk. Samen met je vrienden kruip je in de huid van de onderdrukte volkeren en versla je het kwade.

Eeuwenlang leek de heerschappij van het Drakoreaanse rijk almachtig. Met hun militaire macht en de magie van de goden aan hun zijde, kreeg dit volk de hele wereld al snel in hun ijzeren greep. Op een noodlottige avond wendde de keizer deze magie echter aan om zijn gesneuvelde zoon opnieuw tot leven te wekken. Het magische ritueel lukte, maar zijn zoon was nooit meer dezelfde… Toen de herrezen zoon eindelijk de troon besteeg, waande hij zichzelf de enige echte god en gaf het bevel om alle tempels doorheen het rijk te vernietigen. Onwetend door zijn waanzin, ontwrichtte hij hiermee de kosmische balans tussen goed en kwaad. Het eeuwenoude kwade zou hierdoor opnieuw ontwaken om de wereld in duisternis te hullen…

Het spel neemt ons mee naar de eilanden van Azuhl, waar de laatste overblijfselen van het gevallen keizerrijk zich krampachtig vastklampen aan hun vergane glorie. De soldaten en generaals van de keizer zijn helaas niet de enige dreiging, want vanuit de oceaan komen hordes duistere wezens uit de mist op het eiland afgeslopen.

Spelinhoud

De inhoud van de doos is net zo rijkelijk als de verhaallijn van het spel. Met meer dan 150 tokens, 179 spelkaarten, een spelbord, 4 spelersborden, 90 standees, 28 dobbelstenen, 70 miniaturen en 28 speltegels zal je niets te kort komen.

In dit coöperatieve spel staan 1 tot 4 spelers elk aan het hoofd van één van de onderdrukte volkeren en zullen het gedurende 2 tot 4 rondes samen opnemen tegen de legers van de keizer en de Horde (i.e. ondode legers en monsters). Zodra je jouw volk gekozen hebt, neem je 1 van de beschikbare helden en het bijhorende deck kaarten en plaatst iedereen zijn ‘hoofdkwartier’-tegel op het spelbord.

De overgebleven lege velden vul je aan met willekeurige tegels uit de doos. Samen vormen alle tegels het eiland waarop de strijd voor jullie vrijheid zal losbarsten. Als laatste plaats je in het centrum van het eiland het bastion van de keizerlijke macht, alsook een aantal dode soldaten op de oceaanvelden rond het eiland.

De opstand kan beginnen. Iedere ronde bestaat uit verschillende fasen waarin je: het bord aanvult, soldaten rekruteert, je vestigingen versterkt en jouw troepen over het eiland laat marcheren om vijanden te verslaan.

Aanvul- & eventfase

Bij de start van iedere ronde wordt er een gebeurteniskaart onthuld die aangeeft welke vijanden er op het bord verschijnen. Daarnaast worden er nieuwe voorwerpen aan de markt toegevoegd en worden er opdrachtkaarten getrokken. Deze laatste zijn queesten die jouw held kan ondernemen om ervoor te zorgen dat jij en je bondgenoten voordelen verwerven. Maar als je faalt, zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn!

Bouw- & actiefase

Tijdens deze fase mag je uit 4 soorten troepen rekruteren – zolang je het kan betalen – en in één van jouw vestigingen neerpoten. Zodra alle spelers klaar zijn met rekruteren, kan je gebieden verkennen, vijanden aanvallen, voorwerpen uit de markt te kopen, queesten aangaan…

Nemesis fase

Uiteraard zullen de Drakoriaanse troepen niet toezien terwijl jullie je ketens afwerpen. In tegendeel zelfs, ze zullen hard terugslaan om aan te tonen wat er gebeurt met slaven die zich tegen hun meesters keren. Tijdens de ‘Nemesis fase’ zal ook de Horde zich een weg banen naar het centrum van het eiland en alles op haar pad proberen te verslinden, of dit nu jouw soldaten zijn of die van de keizer.

Productie- & scorefase

Als je na alle klappen nog overeind staat, krijg je per verslagen vijand een aantal overwinningspunten en produceren jouw vestigingen nieuwe grondstoffen in de vorm van zout, plunder en voedsel. Deze grondstoffen zal je hard nodig zal hebben om jouw linies opnieuw mee te versterken. Voor alle manschappen die de keizer of de Horde hebben doen sneuvelen, krijgt de respectievelijke vijand punten.

Eendracht maakt macht

Nadat alle rondes gespeeld zijn, wordt de finale puntentelling bekeken. Indien jullie elk afzonderlijk meer overwinningspunten weten te vergaren dan het keizerrijk én de Horde, winnen jullie het spel en werpen jullie het juk van de onderdrukker af. Indien zelfs maar één speler minder punten scoort dan één van de vijandige legers, hebben jullie samen verloren en wacht jullie een toekomst in ketens.

Ons verdict

Als je op zoek bent naar een uitdagend spel dat je eens goed op je donder geeft, ben je hier zéker aan het juiste adres. De kans is groot dat je tijdens jouw eerste potje Uprising – Curse of the Last Emperor genadeloos in de pan wordt gehakt. Een tactische geest, vlotte samenwerking en een gezonde dosis lef zijn de sleutels tot de overwinning.

Uprising is dankzij de uitdagende moeilijkheidsgraad enorm verslavend. De gebeurteniskaarten worden bij ieder nieuw spel willekeurig verdeeld, waardoor er net als bij een echte opstand op ieder moment een nieuwe tegenstander om de hoek kan opduiken die je voorzichtig uitgetekende strijdplan in de soep laat draaien.

Nemesis Games heeft jaren aan Uprising – Curse of the Last Emperor gewerkt en dat is er aan te merken. Als speler kan je oneindig veel tactische keuzes maken, wat het spel spannend houdt. Voor ons zou het gerust 1 of 2 rondes langer mogen duren.

De puntentelling is voor iedere speler – en vijand – individueel te scoren, maar in tegenstelling tot veel andere coöperatieve spellen kan je hier niet winnen dankzij de verdiensten van 1 speler terwijl de rest wat aanmoddert. Hier val of slaag je samen, wat een aangename afwisseling is.

Adembenemend artwork

Het artwork van Igor Desic en Bartek Fedycz werd onder het toeziende oog van Dirk Sommer tot in de kleinste details verzorgd. De tekeningen alleen al maken het de moeite waard om Uprising vast te nemen.

Het basisspel bevat momenteel 4 facties/volkeren om uit te kiezen, maar de uitgever wil dit tot maar liefst 12 facties uitbreiden. Aangezien iedere factie nog eens meerdere helden heeft en er telkens willekeurige vijanden op het veld verschijnen wordt het aantal verschillende spelcombinaties vrijwel eindeloos.

Uprising – Curse of the Last Emperor is exclusief verkrijgbaar via Kickstarter. Naast het basisspel kan je tijdens de Kickstarter ook de ‘Arch-Enemy Expansion’ kopen.

Wil je dit spel al eens uitproberen?

Je vindt een demoversie via Tabletop Simulator op Steam.

Rufus Verswijvel

Het bericht GAMES. Uprising – Curse of the Last Emperor: versla samen het Drakoreaanse rijk verscheen eerst op Metro.