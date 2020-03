De nieuwe Playstation 5 en Xbox One laten nog even op zich wachten, maar de grote gamehuizen hebben wel al enkele games gereleased waarmee je je kan bezig houden tot ze uitkomen. Samen met tweakers.net zetten wij de vijf beste op een rijtje.

1.Dreams

‘Dreams’ behoort tot de categorie videogames waar je zelf de wereld creëert. Het spel is eerder een ontwerppakket waarmee je interactieve ervaringen in 3D kunt maken. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos: van een eenvoudig dorp tot een volledige fantasiewereld. Je maakt je eigen levels aan de hand van eenvoudige teken- en modelleertools, maar een klein beetje basiskennis is wel aan te raden. ‘Dreams” is nu uit voor de Playstation 4.

2. Doom Eternal

‘Doom Eternal’ komt er vier jaar na de ‘Doom’-remake. Het spel komt los van de formule die 25 jaar geleden werd geïntroduceerd. Met nieuwe spelmechanieken en een nieuw, uitgebreid verhaal is ‘Doom Eternal’ geen opvolger van een retrotitel, maar een nieuwe game in een lopende, moderne franchise. Het spel komt uit op 20 maart voor de Playstation 4, Xbox One en pc.

3. Resident Evil 3 (remake)

De makers van de ‘Resident Evil’-franchise, Capcom, hebben nu ook het derde deel van de reeks in een nieuw jasje gestoken. Na het succes van de remake van ‘Resident Evil 2’, lijkt ook deze nieuwe versie een schot in de roos te zijn. De graphics zijn verbeterd en er zijn kleine aanpassingen aan de gameplay aangebracht, maar de ervaring van deze horror-game blijft dezelfde. ‘Resident Evil 3 (remake)’ komt op 3 april uit voor de Playstation 4, Xbox One en pc.

4. Final Fantasy VII (remake)

Nog een klassieker die een remake krijgt. Deze ‘Final Fantasy’ neemt je mee naar zijn wereld uit 1997, met mooiere graphics en aangepaste mechanics. De grootste verandering is de overschakeling van een actie kiezen uit een menu naar een combinatie van ‘realtime’-actie en de klassieke ‘menu-based’-actie. ‘Final Fantasy VII (remake)’ komt 10 april uit voor de Playstation 4, Xbox One en pc.

5. The Last of Us Part II

Een van de meest geanticipeerde games van dit jaar. Na het eerste deel, dat uitkwam in 2013, komt nu ‘The Last of Us Part II’ uit dit voorjaar. Het lijkt erop dat dit tweede deel, net zoals zijn voorganger, een combinatie zal zijn van een emotioneel, goed uitgedacht verhaal en brutale gameplay. ‘The Last of Us Part II’ komt uit op 20 mei voor de Playstation 4.

Het bericht GAMES. Dit zijn de beste vijf games van het voorjaar verscheen eerst op Metro.