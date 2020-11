Chocolade

Chocolade is waarschijnlijk het meest voor de hand liggend. Het snoepgoed is immers een vaste waarde bij dipjes. Puur, melk of wit, vast of vloeibaar, warm of koud… chocolade past bij elke mood. Volgens een studie uit 2013 die verscheen in het tijdschrift Obesity wordt chocolade eten ook geassocieerd met een toename van dopamine, het ‘gelukshormoon’. Tot slot is pure chocolade rijk aan mineralen zoals kalium, zink en selenium, aan antioxidanten en flavonoïden. Die laatste voorkomen hartaandoeningen en hebben een anti-verouderingseffect.

IJs

Wie comfortfood zegt, zegt ijs eten onder een dekentje of dekbed. Ook al is het niet de ideale troost nu het kouder wordt, ijs is en blijft een tijdloos dessert dat perfect past bij fruit, patisserie en zelfs alcohol. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon zo eten, in een kommetje… of direct uit de pot.

Soep

Comfortfood beperkt zich niet tot vet of zoet voedsel. Voor sommigen is ook soep een heerlijk tasje troost. Het is niet alleen lekker warm, maar roept met haar smaak en geur ook herinneringen op, zoals die gezellige momenten als kind met je grootouders. Soeprecepten ‘op grootmoeders wijze’ zijn niet toevallig een zoekhit op internet.

Pizza

Ook pizza is comfortfood bij uitstek. Vooral omdat de ronde lekkernij bestaat in tal van variëteiten en dus past bij elke mood. Van de klassieke tomatensaus tot spinazie, ananas of kip, de combinaties zijn quasi eindeloos. In een Franse enquête uit 2018 kwam pizza als winnaar uit de bus als ‘efficiëntste’ comfortfood, voor een hamburger met frietjes en pasta carbonara. Onlangs vertelde een Deliveroo-manager aan de krant La Dernière Heure dat er tijdens de lockdown 50 tot 60% meer pizza besteld werd in België.

Spaghetti bolognese

Sommige food blogs beschrijven dit gerecht als «een oude, vertrouwde vriend die opduikt als je een dikke, warme knuffel nodig hebt.» Alleen al de naam roept bij velen de heerlijke geur op die synoniem is voor een gezellige maaltijd in groep. Geen wonder dus, dat dit smakelijke gerecht door heel wat sites wordt bestempeld als «ultiem comfortfood».