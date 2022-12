Eerste luxebioscoop opent de deuren in Parijs, maar tickets zijn peperduur

Pathé, de grootste bioscoopuitbater in Frankrijk, heeft maandag zijn eerste volledige «premium cinema» geopend in Parijs. De zetels zijn volledig verstelbaar, er is twee meter ruimte tussen de rijen, maar… een ticket kost er aan de volle pot ook 18,50 euro. Een record, schrijft het Franse persagentschap AFP.

De luxebioscoop met twaalf zalen bevindt zich tussen de stations Luxembourg en Montparnasse. Bezoekers zullen er kunnen genieten van comfortabele zetels, die verder uit elkaar liggen en volledig verstelbaar zijn. Hierdoor is de capaciteit wel beperkt tot 800 zitplaatsen, in plaats van 2.000 voordien. «De prijzen zijn aangepast aan het nieuwe comfortniveau» en dus duurder, erkent Pathé.

Coronacrisis in cultuur

De bioscoopsector in Frankrijk heeft het sinds de coronapandemie moeilijk om weer volk naar de zalen te lokken. September was de slechtste maand qua aantal bezoeker sinds 1980. In vergelijking met voor corona, gaat het om een daling met een derde.

