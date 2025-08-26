Duurzaam wonen begint bij je energiekeuze: Hoe groene stroom écht een verschil maakt

Bij duurzaam wonen denken we al snel aan zonnepanelen en warmtepompen. Toch is er een veel eenvoudigere (maar zeer effectieve) manier om je steentje bij te dragen aan het milieu. In dit artikel bekijken we hoe jouw keuze voor groene stroom verschil maakt.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is dezelfde stroom als grijze stroom, waarbij het verschil zit in de manier waarop de stroom wordt opgewekt. Bij groene stroom gaat het om duurzame energiebronnen, in plaats van de fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor grijze stroom. Bij hernieuwbare energiebronnen kun je denken aan wind- en zonne-energie.

Waarom is groene stroom beter?

Hoewel fossiele brandstoffen uitgeput kunnen worden, is dit niet het geval voor het opwekken van groene elektriciteit. Het gaat namelijk om natuurlijke bronnen die continu worden aangevuld, ook wel onuitputtelijke bronnen genoemd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het percentage van groene stroomproductie in 2023 op 23%, wat een grote impact heeft op het milieu. Naast de eerder genoemde zonne- en windenergie, kan groene stroom ook worden opgewekt uit waterkracht en biomassa.

Door te kiezen voor groene stroom als particulier, wordt bij het opwekken van de stroom het milieu minder belast. Er wordt namelijk vrijwel geen CO2 uitgestoten tijdens het proces.

Hoe kan ik groene stroom krijgen?

Bij een goede energieleverancier kun je kiezen voor groene stroom, bij het afsluiten van een nieuw contract of bij het overstappen van aanbieder. Veelal heb je zelf de keuze, bijvoorbeeld tussen grijze stroom en groene elektriciteit van Belgische bodem. Veelal betaal je geen hogere kosten door te kiezen voor groene stroom (soms is het zelfs goedkoper), waardoor het de eenvoudigste manier is om een wezenlijk verschil te maken.

Voordelen van Belgische groene stroom

Groene stroom heeft dus heel wat voordelen en hieronder de acht voornaamste op een rij:

Het winnen van groene stroom is minder belastend voor het milieu, dan het delven van fossiele brandstoffen uit de grond (boringen in de aard- en zeebodem) Groene stroom gaat gepaard met minder risico’s, in tegenstelling tot de raffinage van brandstoffen Hernieuwbare energie is een onuitputtelijke bron en daardoor toekomstbestendig Het opwekken van groene stroom veroorzaakt weinig tot geen CO2-uitstoot Groene stroom is veelal even duur en soms zelfs goedkoper dan grijze stroom Het tarief van groene stroom is stabieler en heeft minder last van prijsschommelingen (handig als je kiest voor een variabel tarief) De Belgische overheid streeft naar een toename van duurzame energie, waardoor je net zo goed nu al voor groene stroom kiest Veel groene stroom is afkomstig uit België, waardoor het opwekken ervan in de gaten kan worden gehouden. Wat direct van invloed is op de verduurzaming van ons eigen land en dit betekent ook een verkort transport

Nog meer doen?

Naast het kiezen voor groene stroom bij een energieleverancier, kun je uiteraard ook zelf kiezen voor het opwekken van eigen duurzame elektriciteit. Denk aan het installeren van zonnepanelen en/of een warmtepomp. Ook het beter isoleren van de woning, zodat er minder energie nodig is voor het verwarmen van de woning, is een manier om een stapje extra te zetten op het gebied van duurzaamheid.