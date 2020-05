We weten al langer dat het geen goed idee is om tijdens de quarantaine heler dagen in je joggingpak rond te hangen. Wil je je productief voelen en niet wegzinken in één of andere quarantaineput zonder einde, dan kleed je je best elke dag aan – alsof je ieder de moment de deur uit kan stappen. Je schoenen laat je om hygiënische redenen uiteraard achter in de inkomhal.

Velen van ons schieten dan automatisch een paar pantoffels aan, maar dat doe je in het vervolg beter niet meer. Dat comfortabel schoeisel kan namelijk je postuur en je lichaam in het algemeen beïnvloeden en dan niet in de positieve zin. Postuurspecialist Eleanor Burt geeft een woordje uitleg aan Metro UK.

Pantoffels

“Pantoffels zijn weliswaar minder restrictief dan ‘normale’ schoenen, maar toch spelen ze een belangrijke rol in het uitschakelen van de spieren in de voeten. Dat heeft een invloed op je hele lichaam”, aldus Burt. Nu we allemaal binnen zitten en er dus geen verplichting bestaat om schoenen te dragen, raadt ze mensen dan ook aan om zo veel mogelijk blootsvoets door het leven te gaan. “We hebben allemaal geleerd dan onze voeten ‘steun nodig hebben’ en ‘beschermd moeten worden’, maar dat heeft eigenlijk een omgekeerd effect. Je voeten worden er net extreem zwak door.” Toch hamert de specialiste er ook op dat schoeiselkeuze alleen niet genoeg is voor je lichaam. Ook beweging is absoluut noodzakelijk als je aan je postuur wil werken. Ga naar buiten voor een wandeling, doe wat yoga en let op je houding wanneer je aan het werk bent. En laat die afgeleefde pantoffels dus vooral links liggen.

