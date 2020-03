Al valt er momenteel weinig te vieren, toch is het over enkele weken al Pasen. In de supermarkten vind je paaseitjes in alle vormen en maten, met een vulling van stroopwafel, framboos, speculoos… maar dit chocolade-ei heeft toch wel een heel speciale vulling…

De Britse seksshop Ricky verkoopt een chocolade-ei met een seksspeeltje in verstopt. Het Ricky Easter Egg Surprise is langs de buitenkant gemaakt van Zwitserse chocolade. In het ei zit een ondeugende verrassing. Het Ricky Easter Egg Surprise kan vijf verschilende seksspeeltjes verbergen: een vibrator voor mannen, eentje voor vrouwen, een speeltje dat de clitoris stumuleert, een koppelvibrator of een minimassagetoestel.

Voor de prijs van 49,99 euro heb je dus niet alleen een paasei van 275 gram, maar ook plezier in bed!