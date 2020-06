We mogen deze zomer weer op vakantie en hoewel wij eerlijk gezegd niet kunnen wachten om eens van omgeving te veranderen, zijn heel wat vakantieverblijven intussen al volgeboekt. De opties die overblijven zijn vaak aan de dure kant, terwijl veel mensen door de coronacrisis net minder hebben verdiend. Niet zo handig dus.

Gelukkig zijn er zoals altijd ook uitzonderingen op die regel. Wie graag veel plaats voor zichzelf heeft of wie graag met een groot gezelschap op pad gaat, kan namelijk een volledig Italiaans dorpje huren. En nee, dat is geen grap.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Het Italiaanse Petritoli ligt in de Marche-regio. De streek wordt door toeristen vaak over het hoofd gezien omdat er weinig beroemde bezienswaardigheden in de buurt zijn en het dorp zelf ligt bovendien noch aan de zee, noch in de bergen. Maar dat betekent niet dat het geen bezoekje waard is. Als het landschap alleen niet genoeg reden is om je naar daar te lokken, is de prijs van een overnachting dat zeker. Het dorp kan in totaal namelijk niet minder dan 210 gasten herbergen en dat aan een wel heel aanlokkelijke prijs. Wil je het hele dorp een week lang boeken, dan betaal 560,40 euro, onafhankelijk van het aantal gasten. Met z’n vijven ben je dus ongeveer 113 euro per week per persoon kwijt, maar ga je met de volle 210, dan kost een verblijf je 2,70 euro per persoon. Ideaal voor grote vriendengroepen, voltallige families en trouwfeesten als je het ons vraagt! Voor meer info kan je hier terecht.

