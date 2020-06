Eén enkele zeeschildpad is al indrukwekkend, maar dat is niets vergeleken met de dronebeelden die de regering van de Australische deelstaat Queensland op Twitter deelde. In de video is namelijk te zien hoe maar liefst 64.000 zeeschildpadden richting hun broedplaats zwemmen. Een spectaculair zicht, al is dat nog zacht uitgedrukt.

Elk jaar opnieuw trekken groene zeeschildpadden massaal richting Raine Island, hun broedplaats bij uitstek. En elk jaar opnieuw doen wetenschappers hun best om een beeld te krijgen van de omvang van de populatie, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De onderzoekers deden dat tot vorig jaar immers nog vanop een bootje. Dat kon efficiënter en dus werd besloten om dit maal een drone in te zetten.

Dronebeelden

De beelden werden gemaakt in december 2019, maar nu pas besloot de regering van Queensland om de video te delen met het publiek. Groene zeeschildpadden zijn een bedreigde diersoort en ze wilden voorkomen dat de beelden mensen op ideeën zouden brengen. Een van de redenen waarom de dieren bedreigd zijn, is namelijk dat mensen op hun eitjes jagen. Intussen zijn de eitjes uitgekomen en was er dus geen reden meer om de video niet te delen met het publiek. Voor de wetenschappers zijn de dronebeelden trouwens een enorme vooruitgang ten opzichte van hun vorige telmethode en dankzij de nieuwe techniek waren ze beter dan ooit in staat om de groene zeeschildpaddenpopulatie in kaart te brengen. Wees klaar om met je mond vol tanden te staan!

This is some of the most spectacular vision you will ever see – our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns. More: https://t.co/76WPkfoRSG pic.twitter.com/HC7tZjVbZV — Queensland Environment (@QldEnvironment) June 9, 2020

