Waarom zorgt een onrustig hoofd voor een dringend toiletbezoek?

Net voor een sollicitatiegesprek of een mondeling examen snel nog het kleinste kamertje bezoeken? Het is iets waar we allemaal al eens mee te kampen kregen. Stress kan zich in allerlei vormen uiten: zo krijg je misschien zweethandjes of voel je een bepaalde druk op je borst. Maar ook volle darmen die willen geleegd worden, kunnen een oorzaak zijn van nervositeit.

Een spoedig toiletbezoek door mentale onrust is helemaal niet zo gek. Zenuwen hebben namelijk een grote invloed op je stoelgang. Maar hoe komt dan nu? In een gesprek met Men’s Health verklaarde gastro-enteroloog Sameer Islam het gevolg van mentale onrust.

Fight-or-flight response

Dat we het toilet willen bezoeken in een stressvolle situatie, hebben we te wijten aan ons autonome zenuwstelsel. Onze hersenen en darmen staan door dat stelsel continu in verbinding met elkaar. Het zenuwgestel is autonoom en dat betekent dat we het niet zelf kunnen sturen of beïnvloeden. De organen geven constant signalen aan elkaar door, daarom krijgen we een woelige buik als het even druk wordt in ons hoofd.

Als we nerveus zijn, gaat ons lichaam in de vecht-of-vluchtreactie. Vroeger was stress een teken dat de darmen geleegd moesten worden. We moesten namelijk vechten met een gevaarlijke vijand of vluchten van een bloeddorstig beest. Gevulde darmen zijn dan niet zo evident. Nu is dat niet meer aan de orde, maar het orgaansysteem werk nog steeds hetzelfde. Daarom kan je buikpijn krijgen als je zenuwachtig bent.

Hoe voorkom je zo’n ‘stresskakje’?

De enige oplossing voor dit probleem is: stress vermijden. Probeer te ontspannen, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het spaart je een bezoekje aan de kleinste kamer. Probeer even je hoofd leeg te maken door een wandeling of door eens goed in en uit te ademen. Een andere manier om even tot rust te komen, is knuffelen. Neem je vriend, mama of kat maar eens goed vast!

Maar onthoud: wat moet, dat moet. Als je een dringende boodschap voelt opkomen, ga dan naar het toilet. Het is een natuurlijke reactie van je lichaam, deze hoef je echt niet tegen te houden. «Aje moe kakkn, moe je kakkn», zou Stefaan Degand zeggen zoals hij dat in de tv-reeks ‘De Ronde’ deed.

Lees ook

Tijd om het zonnetje in huis te worden: Optimisten leven langer volgens nieuwe studie



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/waarom-zorgt-een-onrustig-hoofd-voor-een-dringend-toiletbezoek