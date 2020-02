Een zero waste levensstijl is niet voor iedereen weggelegd. Het vergt nu eenmaal heel wat inspanning om helemaal geen afval meer te produceren. Maar alle beetjes helpen en het wordt stilaan tijd dat we met z’n allen wat meer gaan letten op ons consumptiegedrag. Weet je niet waar begonnen? Geen nood, zero waste-experte Kathryn Kellogg brengt raad.

Hoewel de definitie van zero waste zich voor velen beperkt tot ‘geen afval produceren’, dekt die uitleg de lading niet helemaal. Zero wasters willen meer algemeen hun impact op het milieu beperken door minder te consumeren.

31 dagen wachten

Ben je erg bezig met je ecologische voetafdruk, maar gebeurt het nog te vaak dat je dingen koopt die je eigenlijk niet nodig hebt? Dan komt de tip van Kellogg wellicht handig van pas. De zero waste-experte en blogster legt uit dat ze minimum 31 dagen wacht vooraleer ze overgaat tot de aankoop van een item. Uiteraard geldt dit niet voor levensnoodzakelijke aankopen zoals eten, maar ze past de techniek bijvoorbeeld toe op kleding, huishoudapparaten en andere ‘luxe-artikelen’. Volgens Kathryn is het de ultieme methode om minder te consumeren. Je bespaart bovendien geld en grondstoffen en je wordt gedwongen om creatieve oplossingen te verzinnen voor ‘problemen’ in huis – zo besef je al snel dat je echt niet voor élk taakje een ander apparaat nodig hebt. De kans is groot dat je een artikel na 31 dagen al lang vergeten bent en als dat het geval is, is dat een teken dat de aankoop eigenlijk niet noodzakelijk was. Uiteraard kan je de tijdsduur naar eigen goeddunken aanpassen; wacht bijvoorbeeld een week of twee vooraleer je iets aanschaft en geef jezelf zo de tijd om te beseffen of je dat item wel écht wil. De kans is groot dat het antwoord “nee” is.

