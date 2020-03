Zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag zetten cultuurhuizen en muziektempels graag creatieve vrouwen in de kijker.

Dancing on the Ceiling

8/3

Zondag 8 maart is Internationale Vrouwendag en dat viert Leuven met een goedgevuld programma in Cinema ZED. Regisseur Cecilia Verheyden – de curator van het festival – trapt Dancing on the Ceiling af met een uitgebreid ontbijt en de film ‘The best of Dorien B’. Vervolgens kan je nog de hele dag in de zalen van Cinema ZED terecht voor films van en met vrouwelijk talent en talks met inspirerende vrouwen als Nozizwe Dubwe en Christina De Witte. Ten slotte kan je nog wat comedy meepikken, van onder andere Soe Nsuki en Amelie Albrecht.

cinemazed.be

La belle hip hop

8/3 – 15/3

De Botanique viert vrouwendag dan weer met een stevige portie vrouwelijke hiphop. La Belle Hip Hop kiest dit jaar resoluut voor activisme, onder het thema hands up, hands off: het festival opent zondag dan ook met een reeks militante artiestes op het podium, waaronder MC Melodee en Poetic Pilgrimage. Nog tot 15 maart kan je naar concerten, debatten en evenementen met artiesten uit onder andere Senegal, de VS, Finland en Libanon. Bovendien pakt het festival ook uit met een 100% vrouwelijke breakdancewedstrijd, de allereerste in België.

botanique.be

Virago: a benefit for women by women

8/3

Het Virago Symphonic Orchestra is een 100-koppig vrouwenorkest, opgericht door contrabassiste Eline Cote. Zondag treden ze op in de Koningin Elisabethzaal met dirigente Pascale Van Os, en voor de gelegenheid spelen ze een repertoire van enkel vrouwelijke componisten. De opbrengsten van het concert gaan naar twee internationale organisaties die begaan zijn met vrouwenrechten: het Global Fund for Women en HeForShe.

koninginelisabethzaal.be

Women and children first

nog t.e.m. 7/3

Tijdens Women and Children First nodigt Vooruit iedereen uit om mee na te denken over hoe het cultuurhuis opener, democratischer en toegankelijker kan. Dit weekend nog op het programma: een debat tijdens het breien, een nachtelijke leessessie mét choreografie, en vooral heel wat beklijvende voorstellingen en performances. Zo is er de première van The Goldberg Variations door Platform-K, een dansgezelschap met het syndroom van Down, en treden professionele dansers samen op met kinderen in L’âge D’or.

vooruit.be

‘X’

8/3

De Roma serveert zondag de filmpremière van X, een verhaal over vrouw zijn en zich vrouw voelen. ‘X’ werd opgericht door vier vrouwen uit de filmwereld die niet alleen het uiterlijk van vrouwen in vraag wilden stellen, maar ook hun plaats in de maatschappij. Waarom moeten vrouwen vandaag bijvoorbeeld carrièrevrouwen zijn, en is een moeder die thuis bij haar kinderen blijft zogezegd niet geëmancipeerd? De documentaire gaat in première op Vrouwendag, gevolgd door een nagesprek met Sabrine Ingabire, Sabine Peeters en Sarah Dimani.

deroma.be

Het bericht Deze vijf activiteiten zetten Internationale Vrouwendag in de kijker verscheen eerst op Metro.