De slimste tip voor een droge kelder en een stralende tuin

Het weer in ons land wordt steeds extremer. Soms valt de regen met bakken uit de hemel. U hoort het water tegen de ramen slaan. Even later schijnt de zon weer volop. Dan is het weer weken droog. Deze uitersten zorgen voor problemen.

Een ondergelopen kelder is een nachtmerrie voor iedereen. En een uitgedroogde tuin is ook geen fraai zicht. Gelukkig is er een slimme oplossing voor deze waterproblemen. Met een energiezuinige dompelpomp bent u voorbereid op wateroverlast en droogte. Zo’n pomp is een echte redder in nood voor uw huis en uw tuin.

Wat is een dompelpomp eigenlijk?

Een dompelpomp klinkt misschien ingewikkeld. Maar dat is het zeker niet. Zie het als een kleine, sterke helper die water voor u verplaatst. U laat de pomp in het water zakken, vandaar de naam ‘dompelpomp’. U steekt de stekker in het stopcontact en de pomp doet de rest. Hij zuigt het water op en pompt het via een slang weg. Waar dat water naartoe gaat, bepaalt u zelf. U kunt het naar een afvoer leiden of naar een plek waar het geen kwaad kan.

Uw kelder snel weer droog

Stel u voor, u komt thuis na een zware regenbui. U opent de deur van de kelder en u verschiet. Overal staat water. Uw spullen drijven rond. Wat nu? Paniek is niet nodig als u een dompelpomp hebt. U plaatst de pomp in het diepste punt van de kelder. De pomp begint meteen met het wegzuigen van het water. Binnen de kortste keren is uw kelder weer leeg. Dat geeft een gerust gevoel. U hebt de controle terug en voorkomt een hoop schade.

Een groene tuin dankzij gratis water

Hebt u een regenton in uw tuin? Of is er een gracht in de buurt? Dan hebt u een gratis voorraad water. Tijdens droge periodes is dit water goud waard. Uw planten en uw gazon hebben het hard nodig. Maar hoe krijgt u dat water makkelijk bij uw planten? Met emmers sleuren is zwaar werk. Een dompelpomp biedt de oplossing. U hangt de pomp in de regenton of de gracht. U sluit er een tuinslang op aan. Zo geeft u de tuin water zonder moeite. Het is goed voor uw planten en voor uw portemonnee. U bespaart namelijk kostbaar kraantjeswater. De specialisten van Waterpomp.be kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste pomp voor uw tuin.

Heel eenvoudig in gebruik

U hoeft echt geen handige Harry te zijn om een dompelpomp te gebruiken. De meeste pompen zijn heel gebruiksvriendelijk. Ze zijn niet zwaar, dus u kunt ze makkelijk verplaatsen. Veel pompen hebben een vlotter. Dat is een soort drijver die de pomp automatisch aan- en uitschakelt. Als het waterpeil stijgt, gaat de pomp vanzelf aan. Is het water weggepompt, dan schakelt hij weer uit. U hebt er dus bijna geen omkijken naar.

Met zo’n pomp in huis slaat u dus twee vliegen in één klap. U beschermt uw kelder en uw bezittingen tegen waterschade, en tegelijk zorgt u voor een prachtige, groene tuin. Op die manier geniet u het hele jaar door van uw thuis, zonder zorgen over wat het weer brengt.