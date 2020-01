Elk orgasme is anders. Sommige vrouwen komen klaar zonder een kik te geven, andere schreeuwen het uit van genot en nog andere maken knorgeluidjes. Voel je je op je gemak bij je partner, dan kan het je helemaal niet schelen hoe je moment suprême klinkt. Maar de mens is een nieuwsgierig wezen en we hebben ons allemaal weleens afgevraagd hoe anderen klaarkomen.

Natuurlijk kan je je buren afluisteren terwijl ze druk bezig zijn tussen de lakens, maar dat komt wellicht een beetje creepy over. En je gaat ook niet aan een wildvreemde vragen of ze stil dan wel luid genieten. Wil je weten hoe andermans orgasmes klinken zonder ongepast nieuwsgierig over te komen? Dan is er de orgasmebibliotheek.

Geen porno

Om het taboe rond orgasmes te doorbreken en om te bewijzen dat niet iedereen klaarkomt zoals in de pornofilms richtte het Spaanse seksspeeltjesmerk Bijoux Indiscrets de orgasmebibliotheek op. Via de website kan je luisteren naar de orgasmes van honderden ‘gewone’ mensen. De geluidsfragmenten werden allemaal ingezonden door anonieme liefhebbers van het genre en je kan ook zelf je orgasme opnemen en insturen. Op de website vind je geen pornografische plaatjes bij de fragmenten, maar in plaats daarvan worden de mo(hhh)menten vergezeld van een creatieve grafiek die het geluid omzet in een materiële vorm. Je kan lukraak een audiobestand selecteren, maar ook zoeken op trefwoorden of de duur van het hoogtepunt. Het resultaat is alleszins zinnenprikkelend.

