Van deze drie dingen hebben mensen het vaakst spijt op hun sterfbed

Een Amerikaanse verpleegkundige is nagegaan wat mensen aan het einde van hun leven het meest betreuren. Drie zaken kwamen het vaakst naar boven.

Julie McFadden is een Amerikaanse verpleegster die jammer genoeg regelmatig patiënten ziet sterven. Tijdens haar carrière heeft ze met tal van mensen gesproken in de laatste dagen van hun leven. Wanneer ze vroeg waarvan ze het meest spijt hebben gehad in hun leven, merkte ze dat drie dingen vaak aan bod kwamen, zo legt ze uit in een podcast met Dr. Karan Rajan.

Gezond lichaam niet genoeg waarderen

De meeste mensen wiens laatste uur geslagen is, vinden het jammer dat ze hun gezondheid te vanzelfsprekend genomen hebben. “Mensen zeggen vaak: ‘Ik wou dat ik had beseft hoe fantastisch het is om een gezond lichaam te hebben.’ Dat probeer ik elke dag te onthouden zolang ik gezond ben”, klinkt het.

Te veel werken

Vaak betreuren mensen het feit dat ze te veel gewerkt hebben in hun leven. “Werk je leven niet weg. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker met rekeningen die betaald moeten worden, maar uiteindelijk hebben de meesten daar echt spijt van”, aldus McFadden.

Te veel waarde hechten aan de mening van anderen

Ten slotte vinden velen het jammer dat ze hun eigen gevoelens te vaak opzij hebben gezet in functie van anderen. “Veel spijt komt voort uit relaties – of het nu gaat om het niet onderhouden ervan, of vast blijven houden aan wat iemand van hen vond. Het lijkt wel alsof ze zich realiseerden dat ze niet genoeg hebben geleefd volgens hun eigen kompas”, besluit ze.

Foto: Shutterstock