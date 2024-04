Datingexpert is duidelijk: DIT gedrag kan wijzen op overspel

Een Britse datingexpert beweert dat je aan bepaalde gedragingen kan zien dat je partner je mogelijk aan het bedriegen is. Dat blijkt althans uit een onderzoek.

Het is nooit fijn om te ontdekken dat je partner achter je rug een affaire heeft, maar sommige signalen kunnen een aanwijzing zijn. De Britse datingsite voor buitenechtelijke affaires IllicitEncounters.com voerde een enquête uit bij haar leden en vroeg hen of ze zich thuis anders gedragen wanneer ze een affaire hebben.

Slaapproblemen

Maar liefst 52% van de ondervraagden antwoordde dat ze met slaapproblemen kampen na het begin van een affaire. Als je partner ’s nachts plots regelmatig wakker wordt of opvallend vaak uit bed gaat, zou dat dus een teken aan de wand kunnen zijn. Daarnaast gaf 15% van de overspelige partners aan dat ze vroeger dan normaal opstonden om hun minnaar of minnares berichten te sturen. 28% verklaarde dan weer dat ze net geen slaapproblemen hebben omdat ze nu meer affectie krijgen dan vóór hun affaire. Ook opvallend is dat 57% van de ondervraagden merkte dat ze meer dan vroeger knuffelden met hun vaste partner.

Waar rook is, is vuur

Christian Grant, woordvoerder van IllicitEncounters, licht de resultaten toe in Daily Star. “We hebben allemaal een dagelijkse routine waar we ons aan houden, dus als die gewoontes plots doorbroken worden, zit er vaak iets achter. Als je merkt dat je partner zich anders gedraagt dan normaal, ga je er best niet te licht over. Er is geen rook zonder vuur”, klinkt het.

Foto: Shutterstock