De zomer komt er langzaam maar zeker aan. In ‘normale’ tijden betekent dat voor velen dat ze zich al kunnen verheugen op een welverdiende vakantie, maar dit jaar steekt corona daar een stokje voor. Of we de komende maanden op reis kunnen en hoe zo’n vakantie er dan zal uitzien, weet voorlopig niemand.

En ook een tripje in eigen land ligt niet voor de hand. We houden allemaal onze adem in en hopen op het beste, maar zelfs als een weekendje weg binnen België straks weer tot de mogelijkheden behoort, is de kans groot dat we daar niet allemaal van zullen kunnen profiteren. Het aanbod is nu eenmaal niet eindeloos groot en niemand heeft op dit moment zin om vakantie te vieren in een overvol hotel of op een dichtbevolkte camping.

Fervente kampeerders hadden zich wellicht al bedacht dat ze hun tent de komende maanden dan maar zouden opzetten op een zogenaamde bivakzone. Minder volk, middenin de natuur… Voor iemand die al talloze weken opgesloten zit in een klein stadsappartement klinkt dat wel heel aanlokkelijk. Helaas zijn er in België niet veel bivakzones en is wildkamperen daarbuiten verboden. Dus tenzij je over een enorme tuin of goede connecties beschikt, zien je kansen er niet goed uit.

Welcome to my Garden

Maar er is ook goed nieuws. Het burgerinitiatief Welcome to my Garden zou zomaar eens de oplossing kunnen vormen voor al je kampeerproblemen. Via de website, een idee van de Belg Dries Van Ransbeeck, kunnen mensen die beschikken over een tuin of groot terras die ruimte ter beschikking stellen van lokale reizigers. Via de interactieve kaart krijg je een overzicht van alle privédomeinen die werden opengesteld (inclusief policy en contactgegevens van de eigenaren) en ook de officiële bivakzones werden opgenomen in het lijstje. In een interview met Knack spoort Dries mensen ook aan om niet te kiezen voor de weg van de minste weerstand. Verplaats je dus niet met je auto, maar ga in plaats daarvan te voet of met de fiets op avontuur. Want eerlijk is eerlijk: we hebben door het coronavirus al meer dan genoeg binnen gezeten.

