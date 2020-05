De maatregelen van de lockdown worden stilaan versoepeld, maar nog steeds is het belangrijk om de social distancing te respecteren. Dat betekent dat je zoveel mogelijk op minstens 1,5 meter van andere mensen moet blijven, maar hoe kan je dat correct inschatten? Wij maakten een lijstje met voorbeelden die je daarbij kunnen helpen.

Het ergste van de coronaciris ligt (hopelijk) achter ons en dat betekent dat we naar de toekomst kunnen kijken. De Nationale Veiligheidsraad versoepelt stap voor stap de lockdownmaatregelen, wat meer sociaal contact met zich mee brengt. Daarom is het nog steeds heel belangrijk dat we ons goed houden aan de social distancing. Als je iemand tegenkomt die niet onder hetzelfde dak woont, probeer dan zoveel mogelijk om minstens op 1,5 meter afstand te blijven. Al is die afstand niet altijd makkelijk in te schatten. Daarom hebben we een lijstje opgesteld van voorbeelden die je een beter beeld geven hoe lang 1,5 meter echt is.

Vier bowlingkegels achter elkaar

Danny Devito

Een kleine yogamat

Net iets minder dan de lengte van een koelkast

Driekwart van een bed

