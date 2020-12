Kerst is uiteraard een dag waarop we dankbaar moeten zijn voor onze familie en vrienden, waarop we moeten genieten van wat we hebben in het leven. Maar kerst is ook een dag waarop de meesten onder ons hun buikje rond eten, met alle gevolgen van dien. Gelukkig bestaat ook daar een oplossing voor.

Als er één moment is waarop je geen zin hebt om met buikpijn in de zetel te liggen, is het wel Kerstmis. Dat is duidelijk niet waarvoor deze zalige feestdag bedoeld was. Maar wat nu als je te veel en te vet hebt gegeten en daardoor met een vervelend gevoel rondloopt? Wel, een detox-drankje kan uitkomst bieden.

Zuiverend

Laten we even heel eerlijk zijn, dat pijnlijke buikgevoel wordt meestal niet veroorzaakt door een teveel aan groenten of fruit. Wel door een overdaad aan gebraad, desserts en aperitiefhapjes. Tijd om dat te compenseren door een drankje op basis van wat gezonds. Sommige groenten en fruit staan nu eenmaal bekend om hun zuiverende eigenschappen, wat je maag en lever zeker ten goede zal komen. Kies dus voor een drankje op basis van gember, citroen, muntblaadjes, peterselie en/of selder als je je lichaam wil zuiveren van alle vettigheid. Aanvullen met vers appelsap kan altijd om de smaak wat meer op peil te krijgen.

