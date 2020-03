Online shoppen staat niet meteen bekend als de meest milieuvriendelijke daad ter wereld. Maar we zijn tenslotte ook maar mensen en iedereen ziet zich weleens genoodzaakt – of verleid – tot een sessie online winkelen. Dankzij de app Browsy kan je dankzij je online aankopen nu toch je steentje bijdragen aan het milieu.

Of je nu een nieuwe computer koopt, visitekaartjes bestelt of het voorraadkastje van je badkamer aanvult, Browsy zorgt ervoor dat je met je aankopen een goede daad pleegt voor het milieu. De app werkt samen met meer dan 2.000 partners en kan daardoor bomen planten over heel de wereld.

Banen creëren

Het principe is simpel. Je installeert de Browsy-app op je computer en vervolgens kan je via Chrome en Firefox je favoriete webwinkels bezoeken. Is die winkel een partner, dan verschijnt er een Browsy-logootje naast je zoekresultaat en weet je dat het goed is. Je mikt je artikelen in je winkelwagentje en plaatst je bestelling zoals gebruikelijk. Dankzij de partnerdeals ontvangt Browsy vervolgens een klein percentage van je bestelbedrag, waarvan 80% gaat naar twee stichtingen die zich inzetten om wereldwijd meer bomen te planten: Eden Projects en WeForest. Die eerste organisatie plant bomen in Nepal, Indonesië, Mozambique, Madagascar en Haïti en wil op die manier meer banen creëren. Hun doel voor 2020? 100 miljoen nieuwe bomen planten. WeForest is dan weer actief in India, Brazilië, Zambia, Tanzania en Ethiopië en concentreert zich op het verminderen van de wereldwijde temperatuurstijging. Voor jou is het dus slechts een kleine moeite om de app te installeren, maar hoe meer mensen zich bij het initiatief aansluiten, hoe groter de impact. Je vindt Browsy hier.

Het bericht Dankzij deze app plant je een boom met je online aankoop verscheen eerst op Metro.