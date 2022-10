Dame met beenprothese poseert op sexy wijze en deelt mooie boodschap: “Ik doe dat niet vaak genoeg…” (foto’s)

Allison Lang pakt weer uit met enkele straffe foto’s.

Eerder lieten we al weten dat de dame, die een beenprothese heeft, haar “lichaam niet langer wil verbergen”. En gelijk heeft ze! Op Instagram voegt ze dan ook geregeld de daad bij het woord. In onderstaand fotoalbum zien we Allison meermaals voluit poseren. Verder zet ze wederom een mooie boodschap bij de plaatjes.

“Ik doe dat niet vaak genoeg…”

“Sta je er weleens bij stil hoe ver je het geschopt hebt? Om eerlijk te zijn doe ik dat niet vaak genoeg en moet ik dat meer gaan doen. Ik geloof dat we, om ons te blijven ontwikkelen, moeten terugkijken, nadenken en onthouden wat we allemaal hebben gedaan om de persoon te worden die we nu zijn. En dan eens goed glimlachen omdat je godverdomme al zo ver geraakt bent👏”, aldus de dame. En haar fans? Die reageren lovend op de foto’s én de boodschap. “Zo mooi”, klinkt het. “Gewoonweg knap”, gaat het verder. “Kán jij zelfs een ‘slechte’ foto nemen?”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.