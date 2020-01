Niezen is zelden prettig. Het is luidruchtig, enkele seconden lang zie je niets meer (zeker tijdens het autorijden kan dit weleens vervelend zijn) en bovendien is het niet bepaald smakelijk voor de mensen in je omgeving. Sommigen trekken zich daar nie(t)s van aan en gaan er voluit voor, maar anderen verzinnen manieren om minder opvallend te niezen.

Je inhouden om te niezen, is echter niet risicovrij. Dat mocht een Britse man aan den lijve ondervinden. Zijn techniek, waarbij hij zowel zijn neus als mond dichthield, kwam hem duur te staan.

Gescheurde keel

De 34-jarige Brit had een naar zijn mening waterdichte techniek om zijn nies te verdoezelen. Wanneer hij de behoefte tot niezen voelde opkomen, hield hij zijn neus en mond dicht. Dat werkte naar behoren, maar op een dag sloeg het noodlot toe. Plots kon hij amper nog slikken of ademen, wat hem een bezoekje aan de hulpdiensten opleverde. De artsen daar konden hun ogen niet geloven toen ze zagen wat er was gebeurd. Door de druk die in de keel van de man ontstond door zijn nies in te houden, was de achterkant van zijn keel gescheurd. Hierdoor moest hij een week lang door een buisje eten. Laat je nies volgende keer dus liever de vrije loop – al houd je misschien best wel een zakdoekje bij de hand.

