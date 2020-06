Het is algemeen geweten dat mannen meerdere keren per nacht een erectie krijgen of zelfs klaarkomen. Tot zover niets nieuws. Maar wist je dat ook vrouwen weleens een nachtelijk orgasme kunnen krijgen? Volgens de Kinsey Reports zou maar liefst 37% van de vrouwen hiermee te maken krijgen voor de leeftijd van 45 jaar. En daar is een goede verklaring voor.

Het vrouwelijke orgasme is minder rechttoe rechtaan dan het mannelijke. Veel vrouwen vinden het moeilijk om klaar te komen tijdens de seks. Bij de ene lukt het helemaal niet, de andere heeft wat extra stimulatie nodig en voor nog anderen is het een fluitje van een cent. Toch lijkt het bizar dat je als vrouw ’s nachts, zonder er moeite voor te moeten doen, kan klaarkomen.

Paradoxale slaap

Nochtans hoeft het fenomeen helemaal niet te verbazen. Tijdens de seks durven een groot aantal mentale factoren namelijk weleens roet in het eten te strooien. Stress, complexen, angsten… Het zijn slechts enkele van de obstakels die overwonnen moeten worden. Tijdens je slaap zijn die mentale obstakels veel minder aanwezig en is het dus makkelijker om een orgasme te krijgen, zelfs als je er niets voor doet. De kans is groot dat zo’n nachtelijk orgasme gepaard gaat met een erotische droom, die je je niet per se kan herinneren wanneer je wakker schiet. Bovendien stroomt er tijdens je paradoxale slaap meer bloed richting je vagina, wat ervoor zorgt dat die extra gevoelig is voor prikkels. En nu maar hopen op een nachtelijke portie geluk!

