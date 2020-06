Deze zomer zullen de meeste Belgen het hoogstwaarschijnlijk bij een vakantie in eigen land houden. De regering heeft weliswaar aangekondigd dat onze grenzen — onder bepaalde voorwaarden — weer opengaan, maar we kunnen nog lang niet om het even waar naartoe op reis. Het ideale moment om onze eigen contreien te (her)ontdekken, lijkt ons. Om je alvast op weg te helpen, stelt Metro je graag een paar verrassende uitstapjes voor.

Sébastien Paulus

Sinds 2017 loopt er een Groot Routepad (GR) tussen de drie bekendste Waalse trappisten¬abdijen: Chimay, Orval en Rochefort. Het pad is een initiatief van de vzw Grote Routepaden. Die organisatie heeft al zowat 5.000 kilometer gemarkeerde routes uitgetekend en verzameld in een reeks wandelgidsen. Het GR-traject waarover we het hier hebben, is 290 kilometer lang en lokt trekkers van over de hele wereld. Vanwege de coronacrisis zullen dit jaar echter vooral Belgische wandelaars zich op pad begeven.

Een grote trektocht

De wandelpaden nemen je dus mee op een lange tocht langs de trappistenabdijen. De route is opgedeeld in twee stukken: van Chimay naar Rochefort (174 kilometer) en van Rochefort naar Orval (114 kilometer). Er is een specifieke gids verkrijgbaar die 10 euro kost en de wandeling in de beide richtingen beschrijft. De gids bevat verder wandelkaarten en toeristische en praktische informatie over de streken die het pad doorkruist. Het hele traject is goed aangeduid, en zowel geoefende stappers als gelegenheidswandelaars kunnen het op hun eigen tempo afleggen. Onderweg loop je op bospaden en tussen verkavelingen.

In totaal kom je voorbij twintig gemeenten en zeven toeristische diensten. Kansen genoeg om naast de abdijen nog een hele reeks andere fraaie ontdekkingen te doen. De Grote Routepaden zijn consistent gemarkeerd. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je de weg zult verliezen. De bewegwijzering bestaat uit geverfde markeringen, borden of stickers — witte en rode of gele en rode horizontale strepen — op rotsen, bomen, palen of muren. De Route van de Trappistenabdijen in Wallonië heeft bovendien een specifieke signalisatie gekregen. Het is de eerste thematische wandelroute die de organisatie van de Grote Routepaden ontwikkeld heeft.

Uitzonderlijk bier

Op dit moment bestaan er wereldwijd 14 echte trappistenbieren. 12 daarvan dragen het logo ‘Authentic Trappist Product’, gecreëerd in 1997. Van die 12 bieren komen er 6 uit België, netjes verdeeld tussen Vlaanderen en Wallonië. De trappistenbieren van Rochefort, Chimay en Orval behoren tot het immateriële culturele erfgoed van de UNESCO, wat betekent dat ze absoluut gebrouwen moeten worden door — of onder het toeziend oog van — de Cisterciënzer monniken. Dankzij hun vakkennis worden de bieren ook vandaag nog op traditionele en plaatselijke wijze gefabriceerd.

Als je de abdijen bezoekt, kun je van je inspanningen bekomen met een deugddoend glas van je favoriete bier. Het is ook mogelijk om een lekker stukje kaas te proeven. In de Abdij Notre-Dame de Scourmont vind je Chimay in vier verschillende soorten: rood (rode kroonkurk, 7%), tripel (witte kroonkurk, 8%), blauw (blauwe kroonkurk, 9%) en dorée (goudkleurige kroonkurk). In Rochefort brouwen de monniken van de Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy, in de buurt van Namen, drie soorten bier. Je kunt kiezen uit de ‘6’ (rode kroonkurk, 7,5%), de ‘8’ (groene kroonkurk, 9,2%) en de ‘10’ (blauwe kroonkurk, 11,3%).

De namen verwijzen naar een oude eenheid om alcohol te meten, de ‘Belgische’ graad, wat meteen ook het verschil verklaart tussen het cijfer dat de abdij aan de bieren toewijst en het vermelde alcoholpercentage. De mythische Orval, uit de provincie Luxemburg, heeft dan weer een alcoholgehalte van 6,2%.

Wandelen door de geschiedenis

De Abdij Notre-Dame de Scourmont, die zich op het grondgebied van Forges bevindt, op 7 kilometer van het dorp Chimay in de provincie Henegouwen, behoort tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (in de volksmond ‘trappisten’). Het gebouw dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het klooster werd gesticht in 1850 en in 1871 gepromoveerd tot abdij. De gemeente Scourmont telt momenteel 13 monniken tussen 45 en 99 jaar. De oudste monnik, pater Bernard de Give, overleed in januari op de gezegende leeftijd van 106 jaar.

De Abdij Notre-Dame de Saint Rémy werd opgetrokken in 1230 en ligt op drie kilometer van Rochefort. De brouwerij en de abdij zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar je kunt wel de kerk bezoeken. In 1792, ten tijde van de Franse Revolutie, werd de abdij geseculariseerd. In 1887 kreeg het gebouw zijn originele functie terug toen de monniken van de Abdij van Achel er hun intrek namen. Zij brachten hun knowhow op het vlak van bierbrouwerij met zich mee en begonnen vanaf 1889 ter plaatse te produceren.

De Abdij Notre-Dame d’Orval werd in de 11de eeuw opgericht door benedictijnen. Lange tijd was het een anoniem klooster, diep verscholen in de eenzaamheid van de Ardense bossen. Op het einde van de 18de eeuw zette de overheid de monniken op straat en eiste hun bezittingen op als ‘nationale goederen’. Tijdens de woelige jaren na de Franse Revolutie werden de gebouwen vernield en verlaten. In 1926 gaf een groep cisterciënzers uit de Abdij Notre-Dame de Sept-Fons het klooster een complete restauratie en herstelde de monastieke traditie. Tien jaar later kreeg Orval opnieuw de status van abdij.

Anders kamperen

Om de Route van de Trappistenabdijen in Wallonië helemaal af te leggen, heb je al snel een tiental dagen nodig. Je zult dus even vaak een slaapplaats moeten vinden. De gastenwoningen en campings zullen waarschijnlijk drukbezet zijn, maar dankzij een jonge Belg bestaat er een handig alternatief. Hij creëerde ‘Welcome to My Garden’, een app die een overzicht biedt van alle Belgen die hun tuin ter beschikking stellen van mensen op doorreis. Je vindt alle info op welcometomygarden.be.

Heb je ook zin om je tuin toe te voegen aan de landkaart op het platform? Dan hoef je enkel een formulier in te vullen op diezelfde website. Avontuurlijke zielen zullen het zeker als een mooie ervaring zien. Vergeet echter niet om tijdens je vakantie ook de horeca te steunen.

