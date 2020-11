Het is niet omdat de winkels momenteel gesloten zijn, dat je geen zin hebt om koopjes te doen. Black Friday, de grootste shoppingdag van het jaar, wordt voor een keer een 100% digitaal event.

Als je gewend bent om de laatste vrijdag van november de winkels plat te lopen om de beste Black Friday-deals te scoren, zet je dan maar schrap voor editie 2020. Door de coronapandemie vindt Black Friday dit jaar immers volledig online plaats.

Uitgebreide editie

Zoals de naam het al zegt, valt Black Friday in de Verenigde Staten traditioneel op de vrijdag na Thanksgiving. In de loop der jaren is die periode van kortingen alsmaar langer geworden: van Black Week, de hele week voor de vrijdag in kwestie, tot Cyber Monday, de maandag daarop, die volledig in het teken staat van online promoties. En in coronatijden is de 2020-editie nóg wat uitgebreider. Zo begon Amazon al in oktober met kortingen te strooien.

Heel wat merken overstelpen je met verleidelijke promoties voor én na 27 november. En ook Cyber Monday (maandag 30 november) zou gezien de huidige omstandigheden weleens een ongeziene hit kunnen worden.

Er zijn duidelijk twee trends: ofwel identieke promoties over een lange periode, ofwel een opeenstapeling van eenmalige aanbiedingen gedurende de week (of zelfs maand), tegen lage prijzen maar voor een beperkte tijd.

Lockdown-promoties

Hightechproducten voeren nog altijd de boventoon tijdens Black Friday, maar ook andere productcategorieën zouden dit jaar weleens interessante kortingen kunnen geven. Denk maar aan artikelen die populair zijn tijdens de lockdown: accessoires voor thuiswerk, kleding om te relaxen en te cocoonen, interieurdecoratie, fietsen, fitnesstoestellen, doe-het-zelf-gereedschap…

Supermarkten blijven niet achter

Hoewel sommige afdelingen van supermarkten gesloten zijn om oneerlijke concurrentie tegenover kleine handelaars te vermijden, blijven alle producten beschikbaar voor levering of via Click & Collect. En natuurlijk doen de supermarkten ook mee aan Black Friday met multimedia, elektro, speelgoed… Carrefour, Colruyt en Cora hebben al een heleboel promoties aangekondigd.

Geduld!

Als je dacht dat Black Friday online een pak rustiger zal zijn dan in de winkels, dan heb je het mis. Dit jaar zullen de webshops ‘zwart zien’ van het volk. Voor sommige online winkels zal je dus evengoed moeten aanschuiven om binnen te geraken. En de populairste producten zouden dit jaar weleens heel snel kunnen uitverkocht zijn. Houd er ook rekening mee dat de levertijden langer dreigen te worden, ook al hebben de meeste bedrijven maatregelen genomen (zoals het aanwerven van extra tijdelijk personeel).

Veel online retailers verwachten op 27 november een stormloop en hebben daarom hun deals vroeger aangekondigd dan andere jaren. Kortom, of je nu gaat shoppen voor Black Friday of de eindejaarsfeesten, in 2020 geldt: hoe vroeger, hoe beter!

Maar bekijk het van de positieve kant: in een paar clicks prijzen vergelijken tussen verschillende merken, de feedback van andere online kopers lezen, promocodes in overvloed… Je moet al serieuze oogkleppen op hebben om je lievelingsproduct niet te vinden tegen de beste prijs. Online Black Friday heeft dus niet alleen maar nadelen!

Oriane Renette

