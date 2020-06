Reizen zullen we deze zomer vooral in ons eigen land doen. Gelukkig beschikt België over heel wat troeven, waaronder onze unieke biercultuur. Neem bijvoorbeeld Bourgogne des Flandres, een bier gebrouwen in het centrum van Brugge en een perfect voorbeeld van de Vlaamse traditie van versnijbieren.

Bourgogne des Flandres is een romig roodbruin bier dat gebrouwen wordt op een boogscheut van de Markt, het iconische plein in het centrum van Brugge. Mocht je je afvragen wat de herkomst van het bier is, dan neemt de afbeelding van het Belfort op de fles elke twijfel weg. Dit is een op en top Brugs brouwsel.

“Terugkeer naar de bron”

Het bier van gemengde gisting (hooggegist bier gemengd met lambiek) is sinds 1911 een paar keer verhuisd. Oorspronkelijk werd het gebrouwen door de familie Van Houtryve in de brouwerij Den Os in Brugge. In 1957 verhuisde alles naar Vichte, bij Kortrijk. In 2015 kocht de groep John Martin (zie ook Timmermans Kriek en Geuze) het bier op en haalde de productiesite terug naar het centrum van Brugge.

“Het is een terugkeer naar de bron”, onderstreept Alexandre Lefèbvre van de groep John Martin. “We vonden het essentieel om het bier terug te brengen naar het hart van de stad. Brugge was in het verleden, ten tijde van de gruitbieren (een aromatische mengeling die hop verving), een belangrijk centrum van de bierproductie.”

Brouwerij bezoeken

Je kunt de brouwerij nu ook bezoeken. Volwassenen betalen 11 euro voor een ticket en krijgen er een biertje bij, kinderen tussen 10 en 15 jaar betalen 5,5 euro zonder drankje. Op het terras – met zicht op de Brugse reien – kun je een klassieke donkere Bourgogne des Flandres nuttigen. Het bier is het resultaat is van een gemengde gisting, een selectieve mix van lambiekbieren (spontaan gegist) en een donker bier van hoge gisting dat gerijpt is in eiken vaten.

Die mengeling geeft het bier de bijzondere smaak van versnijbieren, die de zachtheid van speciale bieren koppelen aan de zure toetsen van lambiek. Naast de roodbruine Bourgogne des Flandres kun je ook een blonde versie proeven, net als seizoensbieren die gebrouwen zijn volgens de inventiviteit van de brouwmeester. Genieten van de reien met een glas in de hand, wat kun je nog meer wensen?

