3 redenen om te kiezen voor een gietvloer

Gietvloeren zijn tegenwoordig een populaire keuze voor zowel woningen als commerciële ruimtes. Logisch, want zowel praktisch gezien als qua uitstraling is het de ideale vloer. In het geval van een commerciële ruimte heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je logo in de vloer te laten verwerken. Daarbij worden deze ruimtes, zoals kantoren, natuurlijk ook vele malen intensiever gebruikt, dus is het wel belangrijk dat de vloer tegen een stootje kan. Daarom is het kiezen voor een coating vloer voor zowel thuis als kantoor een verstandige en ook duurzame keuze. Omdat er daarnaast natuurlijk nog veel meer redenen zijn om te kiezen voor een gietvloer, hebben wij er drie voor je op een rijtje gezet.

Duurzaamheid en lange levensduur

Een van de belangrijkste voordelen van een gietvloer is de duurzaamheid ervan. Gietvloeren worden gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen slijtage en intensief gebruik. Dit betekent dat je jarenlang kunt genieten van een vloer die er nieuw uitziet, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over beschadigingen of verkleuringen. Daarnaast hebben gietvloeren een lange levensduur, waardoor ze een investering op lange termijn zijn. Zo heb je de keuze uit allerlei verschillende soorten vloeren en is ook een betonvloer voor thuis mateloos populair. Het voordeel van deze vloeren, is dat ze gemiddeld veel langer meegaan dan een PVC of laminaatvloer. De aanschaf is dan wel wat hoger, maar op lange termijn scheelt het je een hoop geld.

Naadloze afwerking en eenvoudig onderhoud

Een ander voordeel van een gietvloer is de naadloze afwerking. In tegenstelling tot de vele andere vloeren, zoals PVC of laminaat, heeft een gietvloer geen naden of voegen. Dit zorgt niet alleen voor een strakke en moderne uitstraling, maar maakt het ook veel gemakkelijker om de vloer schoon te houden. Omdat er geen vuil kan ophopen in naden of voegen, is een gietvloer eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Dit bespaart tijd en moeite en zorgt er ook voor dat het een stuk hygiënischer is. Overigens geldt dit voor alle gietvloeren, dus ook voor wanneer je kiest voor betoncire voor op de vloer. Waar we bij betoncire natuurlijk vaak denken aan de muren, is dit patroon ook enorm populair voor vloeren.

Allerlei mogelijkheden

De derde en tevens ook laatste reden om te kiezen voor een gietvloer, is omdat je niet alleen de kleur, maar ook het patroon zelf kunt bepalen. Zo kun je kiezen voor iedere gewenste kleur en ook gewenste afwerking. Vooral wanneer je een specifieke stijl in huis hebt, is het wel prettig dat je vloer hier naadloos aansluit. Daarbij maakt het niet uit of je nu houdt van een strakke betonlook of je toch liever gaat voor wat levendige kleuren woonbeton. Wat ook een voordeel is, is dat gietvloeren ook geschikt zijn voor vochtige ruimtes. Hierbij moet je denken aan de badkamer, maar in het geval van bedrijven, ook in bijvoorbeeld productieruimtes. Niet voor niets worden gietvloeren steeds populairder en zien we steeds vaker dat er wordt gekozen voor een gietvloer.