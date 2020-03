Supermarktketen Lidl wil geen brood meer verspillen. Daarom zullen ze vanaf de zomer hun eigen gemaakte broden omvormen tot kippenvoer. Hierdoor moet niets meer weggegooid worden en haalt Lidl er zelfs voordeel uit. Het kippenvoer is namelijk bedoeld voor kippen van Kipster, waar de supermarkten haar eieren vandaan haalt.

Je hebt je misschien al eens afgevraagd wat er juist gebeurt met de niet verkochte broden in de supermarkt. Wel, vanaf komende zomer zal Lidl niet-verkochte broden niet meer weggooien, maar verwerken tot kippenvoer. Hiermee wil de supermarktketen verspilling tegen gaan.

Vicieuze cirkel

Het brood wordt gebakken door Bakkerij Holland. Die brengt de niet-verkochte broden naar mengvoerfabrikant Nijsen/Granico. Zij verwerken dat vervolgens in het kippenvoer dat gegeten wordt door de kippen van Kipster. En de eieren van deze kippen worden dan weer bij Lidl verkocht aan de consumenten. Op deze manier is de cirkel helemaal rond. Voedselverspillingsexpert Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit en Research ziet dat Lidl voedselverspilling probeert terug te dringen.

Uit cijfers blijkt dat van al het eten dat er in de winkels ligt, zo’n 1,7% jaarlijks wordt weggegooid. “Het lijkt een laag getal, maar het gaat wel om 1,7 tot 2,5 ton voedsel per jaar”, zegt Timmermans aan RTL Nieuws. Het is al tijden bekend dat brood één van de producten is die het meest wordt weggegooid. “Consumenten willen toch vers brood. Daarom gaan aan het eind van de dag 300.000 broden retour.”

Klimaatverandering

Quirine de Weerd, duurzaamheidsmanager bij Lidl, zegt dat er altijd brood op overschot is. “Zonde natuurlijk, ook omdat het terugdringen van voedselverspilling wordt gezien als één van de belangrijkste maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.”

“Het is een stap richting verbetering, maar het is geen enorme klapper en het leidt niet direct tot minder voedselverspilling. Wat dit bijzonder maakt, is de samenwerking van Lidl met kippenboerderij Kipster en de mengvoerfabrikant”, benadrukt Timmermans. Laat het een inspiratie zijn voor andere winkelketens. “Dan kunnen zij ook kijken naar hun aanpak van voedselverspilling, want we zijn er nog lang niet”, zegt Timmermans.

