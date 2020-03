Na afloop van de Nationale Veiligheidsraad heeft de regering gisteravond een reeks drastische maatregelen aangekondigd. Vanaf middernacht gaan cafés en restaurants dicht en worden lessen in scholen opgeschort.

Er zijn 153 nieuwe coronabesmettingen, het totaal komt daarmee op 556. “We staan aan het begin van de epidemie, met de maatregelen kunnen we levens redden”, zegt het Nationaal Crisiscentrum. Om een opdeling te maken: er zijn 8 besmettingen in Brussel, 61 in Vlaanderen en 84 in Wallonië.

Hieronder een kort overzicht:

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal. De overheid vraagt wel om het gebruik te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen en noodzakelijke momenten, liefst buiten de piekuren. Aan werkgevers wordt gevraagd om flexibel om te springen met glijdende werkuren, zo wordt het openbaar vervoer niet te veel belast op dezelfde momenten. Groepsactiviteiten Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. Bij frituren kan u alleen afhalen. Ook thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.

Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

Voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken -kortom: winkels die essentiële diensten leveren- blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend.

Andere handelszaken en winkels sluiten tijdens het weekend, maar blijven tijdens de week wel open.

Het bericht OVERZICHT. Met deze maatregelen wil de regering het coronavirus indammen verscheen eerst op Metro.