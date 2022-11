Ken jij de nieuwe regels voor e-steps al?

E-steps zijn een handig vervoersmiddel voor korte verplaatsingen. Maar ze zijn niet altijd makkelijk te besturen, en ze kunnen gevaarlijk zijn voor voetgangers. Daarom zijn er sinds 1 juli 2022 nieuwe regels voor e-steps. Ken jij ze al?

1. Verboden op het voetpad

Vroeger mochten gebruikers van e-steps op het voetpad rijden als ze niet sneller reden dan stapvoets. Dat mag niet meer: e-steps moeten nu dezelfde regels volgen als fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Met een e-step moet je dus het fietspad volgen.

Is er geen fietspad, dan moeten e-steps op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Als dat zo is, dan moeten ze sowieso stapvoets rijden.

2. Geen e-step onder 16 jaar

Een e-step haalt snelheden tot 25 km/u en moeten zoals fietsers op de rijbaan rijden als er geen fietspad is. Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners tussen het gemotoriseerde verkeer rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar.

Op die regel zijn een paar uitzonderingen: in woonerven en erven, in speelstraten en op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters, mag ook wie jonger is dan 16 met een e-step rijden. Ook in voetgangerszones mogen jongeren rijden als een verkeersbord dat toelaat, maar dan moet het stapvoets.

3. Geen passagiers

Een e-step is niet ontworpen om met zijn tweeën op te staan. Daarom is het sinds 1 juli expliciet verboden om passagiers (ook kinderen) te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

4. Netjes parkeren

Deelsteps zijn in onze steden erg populair, maar ze zorgen voor overlast als ze zomaar op het voetpad achtergelaten worden. Daarom zijn er voor e-steps voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie mag je een e-stap op het voetpad parkeren, op voorwaarde dat de step de doorgang niet belemmert.

5 Controleer je verzekering

De algemene regel is: voor zachte mobiliteitsmiddelen die autonoom niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden, is geen aparte verzekering B.A. (burgerlijke aansprakelijkheid) nodig”, legt Gianni De Muynck van verzekeraar AXA Belgium uit. “Wel heb je best een familiale verzekering. Deze dekt schade aan derden bij een incident tijdens een verplaatsing, of dit nu privé is of op weg naar het werk. Stel dat je met je step door een stuurfout een deuk maakt in het portier van een auto: dan zal je familiale verzekering in principe die schade vergoeden. Ga zeker na bij je makelaar of tussenpersoon of en in welke mate je polis dergelijke schade dekt. “

