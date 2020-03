In de strijd tegen het coronavirus in het noorden van Italië worden zo’n 16 miljoen mensen zeker tot begin april in quarantaine gezet. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte bekendgemaakt. Een dergelijke maatregel is ongezien in Europa.

Het gaat om inwoners van de regio Lombardije, met als grootste stad Milaan, en 14 provincies in de omgeving.Het gaat om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venetië, Padua, Treviso, Asti en Alessandria. Ook enkele delen van de noordelijke regio’s van Emilia-Romagna, Veneto en Piëmont vallen onder het decreet. In de provincies Lodi en Venetië waren er al een tijdje verboden zones.

Cultureel en sociaal leven valt stil

De quarantaine zal minstens van kracht blijven tot en met 3 april, en volgens het ontwerpdecreet zijn in die periode verplaatsingen naar en van de quarantainegebieden strikt beperkt. Culturele centra, zwembaden, musea, zwembaden, sportscholen en skigebieden zullen gesloten blijven. Winkelcentra zullen enkel van maandag tot vrijdag open zijn, en de verloven voor alle gezondheidswerkers worden ingetrokken.

Al ruim 230 doden in Italië

Italië is in Europa het land dat het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus, ondanks constante tegenmaatregelen. Zo heeft de regering onder meer alle scholen, kleuterscholen en universiteiten tot midden maart gesloten. De autoriteiten telden zaterdag 5.883 mensen met een infectie, waarvan 233 mensen gestorven zijn. Enkele honderden mensen zijn intussen genezen.

België past reisadvies aan

Buitenlandse Zaken raadt intussen niet-essentiële reizen naar de regio Lombardije af. Dat blijkt uit het reisadvies voor Italië dat Buitenlandse Zaken heeft aangepast, als gevolg van de maatregelen die de Italiaanse regering afgelopen nacht heeft bekendgemaakt. Lees ook: BIZAR. Slip van Adolf Hitlers vrouw onder de hamer

