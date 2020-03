Schermgezichten van de verschillende Vlaamse tv-zenders hebben samengewerkt aan een sensibiliseringsspot rond het coronavirus. De spot zal vanaf deze avond tegelijkertijd verspreid worden via de verschillende kanalen van VRT, DPG Media en SBS.

In de spot geven Danira Boukhriss Terkessidis (foto) en Sven De Leijer (VRT), Nathalie Meskens en Koen Wauters (DPG Media) en Annelien Coorevits en Erik Van Looy (SBS) zes tips om het virus op afstand te houden.

Op vraag van De Block

De spot zal te horen en te zien zijn op tv, radio en online. Het initiatief kwam er op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Door met een neutrale spot zes eenvoudige preventietips te delen via al onze kanalen, willen we als mediabedrijven helpen om het coronavirus mee in te dammen”, melden de omroepen

Het aantal bevestigde besmettingen met het Covid-19-virus in ons land was gisterenmiddag opgelopen tot exact 200 sinds het begin van de epidemie in België. Van de 422 stalen die het nationale referentielaboratorium zaterdag testte, bleken er 31 positief.

