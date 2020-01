De federale informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) blijven aan zet. Koning Filip heeft hun opdracht verlengd, “met het oog op het verder verduidelijken van de verschillende standpunten”.

Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez werden op 10 december het veld ingestuurd om “alle pistes te onderzoeken”. Eerst kwam het middenveld opnieuw aan zet met het oog op een “technische nota”. Na de kerstvakantie hervatten de politieke gesprekken, maar vorige week lekte een aantal punten uit de voorlopige nota van Coens en Bouchez op basis van die gesprekken uit. De partijvoorzitters van CD&V en MR lijken daarin terug te grijpen naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel, wat goed viel bij de N-VA maar bij de linkse partijen en Open Vld veel minder enthousiast zou zijn onthaald.

Koers onduidelijk

Het informateursduo wilde na vandaag graag preformatiegesprekken kunnen opstarten, maar dat was dus nog niet aan de orde. Afgelopen weekend bleek al dat het nog niet duidelijk was in welke richting de formatie zou gaan: richting ’Vivaldi’, een paars-groene coalitie aangevuld met christendemocraten, of toch naar paars-geel, met N-VA? De twee krijgen nu dus twee weken extra de tijd van de koning. Op 28 januari ten laatste moeten ze hun conclusies voorleggen. Op 20 januari brengen ze en tussentijds verslag uit op het Paleis. Bedoeling is “de verschillende standpunten verder te verduidelijken”.

Afwegingen

Na afloop van het bezoek aan de koning verduidelijkte Coens die opdracht. “Het is de bedoeling om verder te verifiëren wat mogelijk is op basis van de recente verklaringen die zijn afgelegd”, klonk het. De CD&V-voorzitter verwees naar de uitgestoken hand van de N-VA richting de socialistische familie afgelopen weekend op de nieuwjaarsreceptie van de partij, maar ook naar de verklaringen over de nood aan een regering met een meerderheid in beide taalgroepen.

Bouchez liet verstaan dat hij de Vlaamse liberalen alvast niet lost. “Ik heb nog nooit een lid van de familie laten vallen, en ben niet van plan daar vandaag mee te beginnen”.

