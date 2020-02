Het hoogtepunt van de storm Ciara is voorbij. Er werd een moeizame ochtendspits verwacht, maar dat is uiteindelijk meegevallen. Straks wordt er wel nog stormtij verwacht, onder meer aan de kust en in Antwerpen.

Tot vanavond 23 uur blijft code geel van kracht in ons land. “Ons land bevindt zich tot dan aan de zuidelijke flank van stormdepressie Ciara, in een zeer sterk windveld”, staat te lezen op de site van het KMI. “Vandaag blijft het hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen. Windstoten tot 90 à 100 km/u blijven wel nog mogelijk.”

Code geel

Code geel betekent dat er plaatselijk kans is op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden, die lokaal overlast of schade kunnen veroorzaken.

Tot vanmorgen gold er in ons land code oranje. Code oranje betekent dat er vandaag verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn dan mogelijke gevolgen.

“Niet uitzonderlijk, wel uitgestrekt”

Volgens Karim Hamid, stormdeskundige bij het KMI, was de storm Ciara “geen uitzonderlijke storm”. “Er zijn ook geen records gebroken, in de winterstorm van januari 1990 haalden we windstoten van 168 kilometer per uur”, vertelt hij in “De ochtend”.

168 kilometer per uur, dat haalde Ciara niet (wel windsnelheden tot 115 kilometer per uur). “Maar wat wel opviel, was de uitgestrektheid van de storm. Verschillende landen werden getroffen.”

