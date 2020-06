In Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, zijn gisterenavond (plaatselijke tijd) hevige protesten uitgebroken nadat een politieagent een zwarte man had doodgeschoten. De politiechef van Atlanta stapte al op en volgens CNN is de politieagent die het schot loste ondertussen ontslagen.

De politie was opgeroepen naar een fastfoodrestaurant, na een klacht dat een man in zijn wagen in slaap was gevallen, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia.

De politie nam een alcoholtest af, waaruit bleek dat de man te veel had gedronken. Toen de man zich verzette bij aanhouding, gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen de man. Getuigen zagen dat hij bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en dat een van de agenten op de man schoot.

Schutter ontslagen

Manifestanten hebben ondertussen een belangrijke autoweg geblokkeerd en hebben het fastfoodrestaurant waar de dodelijke schietpartij plaatsvond in brand gestoken. De burgemeester van Atlanta had na het incident opgeroepen om de politieagent die het schot loste werd ontslagen, en dat is nu ook gebeurd, meldde een woordvoerder van de politie aan CNN. Een tweede agent die betrokken was bij het incident werd mag enkel nog administratieve taken uitvoeren.

Het gaat om het zoveelste geval van overdreven geweld door de politie tegen een zwarte persoon in de VS, waar al dagen hevige protesten plaatsvinden na de dood van George Floyd in Minneapolis.

