Het gewone kantoorleven komt stilaan weer op gang. We werken vandaag nog massaal van thuis uit, maar veel werknemers mogen zich toch al voltijds of enkele dagen per week opnieuw naar het bedrijf verplaatsen. Maar hoe hou je je kantoor coronaproof? En hoe kan je op een veilige manier samenwerken? Eén ding is alvast heel belangrijk: gezond verstand primeert. Ontdek hier alle tips!

Coronaproof samenwerken begint bij je thuis. Was je handen volgens de voorgeschreven maatregelen vooraleer je vertrekt naar kantoor en doe dat ook meteen bij aankomst. Zo start je proper aan een nieuwe werkdag. Spreek ook onderling met je collega’s even af wie er wanneer zal aankomen. Probeer dit zo goed mogelijk te spreiden, want er mogen echt niet te veel mensen samen in- en uitlopen.

Social distance en een goede handhygiëne

Als je helemaal gesetteld bent op je werkplek is het heel belangrijk om de social distance met je collega’s te respecteren, hoe graag je elkaar ook eens zou willen vastpakken. Afstand houden is echt van cruciaal belang om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Je moet die 1,5 meter dus echt aanhouden en samenscholingen verbieden. Maak daarvoor gebruik van linten, markeringen of fysieke barrières zodat iedereen in je omgeving er continu aan herinnerd wordt dat hij of zij zich aan de veiligheidsvoorschriften moet houden. In de gangen waar personen elkaar kruisen, kan je bijvoorbeeld zorgen voor pijlen om eenrichtingsverkeer te garanderen.

Als de social distancing echt niet mogelijk zou zijn, moet je een mondmasker opzetten. Probeer ook om het aantal werknemers in een fysieke ruimte zo veel mogelijk te beperken.

Daarnaast is een goede handhygiëne essentieel. Was regelmatig je handen op de correcte manier met water en vloeibare zeep en droog ze af met papieren doekjes. Als handen wassen niet mogelijk is, moet je ze ontsmetten met alcoholgel. Probeer ook om het contact met voorwerpen en oppervlakten die door anderen gebruikt worden te vermijden.

Uiteraard mag je ook niet zomaar in je handen hoesten of niezen en doe je dit in een papieren zakdoek of in je elleboog. Ook je werkplek moet je goed schoonmaken met water en zeep. Dat gaat van je bureau, deurklinken en handvaten tot lichtschakelaars, automaten, kranen en leuningen. Kortom, reinig alle oppervlakten dat je kan aanraken.

Verlucht met lucht

Voldoende verluchting is niet alleen goed om je hersenen wat zuurstof te geven, maar het helpt ook om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het moet wel om een natuurlijke verluchting of mechanische ventilatie gaan. Individuele ventilatoren zijn absoluut verboden, omdat ze het virus kunnen verspreiden. Zorg er ook voor dat alle ventilatie- en/of verluchtingssystemen goed zijn onderhouden.

Neem ook zeker eens een kijkje op de website van de federale overheidsdienst voor werkgelegenheid. Daar vind je nog meer algemene richtlijnen en meer specifieke regels per sector. En nu, aan het werk!

