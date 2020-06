Elke dag opnieuw verzorgen ze patiënten en redden ze levens. Nu is er ook een manier om het personeel van de ziekenhuizen aan te moedigen vanuit je eigen veilige thuis: het platform blijfthuis.be. Tekeningen, boodschapjes, foto’s of video’s, het wordt allemaal rechtstreeks naar de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen gestuurd. Ideaal om de mensen in de frontlinie tegen het coronavirus een hart onder de riem te steken.

“Op deze zonovergoten dag zijn mijn gedachten bij de dokters, verplegers en hulpverleners die blijven strijden tegen COVID-19. Veel moed en bedankt voor jullie dagelijkse toewijding!” schrijft David. Deze bemoedigende woorden vind je tussen duizenden boodschappen die rechtstreeks naar het zorgpersoneel gestuurd worden via het platform blijfthuis.be.

De internetsite nodigt bezoekers uit om positieve energie te zenden naar de ziekenhuizen en zo het verplegend personeel te steunen. Foto’s, video’s, tekeningen, een paar woorden, al de attenties die op het platform gedeeld worden belanden rechtstreeks in de zorginstellingen, via schermen of tablets.

Verviers

Het platform is een initiatief van het ziekenhuis van Verviers en groepeert vandaag verschillende Belgische hospitalen. Dankzij dat kanaal wordt de zorgsector overspoeld met duizenden boodschappen. Al die mooie woorden en beelden toveren ongetwijfeld een glimlach op de lippen van de mensen die elke dag opnieuw ten strijde trekken tegen het coronavirus.

Wil je ook je steunbetuigingen kwijt? Heb je een bemoedigend woordje in petto? Wil je zeggen hoezeer je het werk van het zorgpersoneel op prijs stelt? Surf dan naar de pagina van het project, www.blijfthuis.be. Op de site kun je ook een gift doen aan een van de partnerziekenhuizen.

(or)

Het bericht Blijfthuis.be overspoelt de zorgsector met bemoedigende woorden verscheen eerst op Metro.