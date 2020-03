Volgens viroloog Marc Van Ranst zal het nog zeker een jaar duren voor ons leven er weer normaal zal uitzien. Dat vertelde hij in ‘De Afspraak’.

Het ziet ernaar uit dat we nog een tijdje op onze tanden zullen moeten bijten. De huidige maatregelen houden aan tot 5 april, maar de kans dat ze meteen daarna versoepeld worden, is uiterst klein.

Wachten op vaccin

Volgens Marc Van Ranst zullen we het nog een jaar moeten uitzingen. “Voor alle maatregelen weggenomen worden, zal het zeker september of oktober zijn. “En als je helemaal wil spreken van een volledige normalisering, dan denk ik dat we gaan moeten wachten op het vaccin. Dat is nog minstens een jaar. Deze epidemie zal voorbijgaan, maar dan gaan we geheid wel een volgende golf krijgen. En die gaan we ook moeten overleven zonder een vaccin. Met meer testen, met iedereen die er meer klaar voor is. Maar wat we nu meemaken, gaan we waarschijnlijk nog een paar keer herhalen”, klinkt het in De Afspraak.

“Onmogelijk dat Tomorrowland doorgaat”

Vanaf een bepaald moment zal dat gelukkig met minder strenge maatregelen gepaard gaan, maar grote massa-events, zoals Tomorrowland, ziet Van Ranst onmogelijk doorgaan. “Er zullen heel wat maatregelen teruggeschroefd kunnen worden wanneer we de piek van de epidemie hebben gezien. Maar grote massamanifestaties gaan helemaal op het einde komen daarvan. Op het moment van bijvoorbeeld Tomorrowland kunnen we ons indenken dat de grootste problematiek in ons land voorbij zal zijn. Hopelijk. Maar om dan mensen te gaan ontvangen van over heel de wereld, dat is zelfs niet bijzonder onwaarschijnlijk, dat is onmogelijk”, besluit hij.

