De voorjaarseditie van het tijdschrift Playboy, die deze week uitkomt in de Verenigde Staten, is de laatste gedrukte versie van 2020. Dat schrijft topman Ben Kohn in een open brief op het online platform Medium.

In de toekomst zal het blad niet meer regelmatig als gedrukte versie verschijnen, maar komt de nadruk voor al op online te liggen. Alleen speciale edities zullen nog gedrukt worden. “Papier is hoe we zijn begonnen en papier zal altijd deel uitmaken van wie we zijn”, schrijft Kohn.

Coronavirus

Al sinds vorig jaar werd het blad per kwartaal uitgebracht omdat de verkoop de afgelopen jaren hard achteruitging. Volgens de topman werd er intern al langer nagedacht over de stap om ook daarmee te stoppen. Dat besluit is nu versneld genomen vanwege de problemen door het coronavirus, dat het moeilijk maakt om het blad te maken.

Playboy werd in 1953 opgericht door Hugh Hefner, die er een sterk merk van maakte. “De laatste 66 jaar zijn we veel groter geworden dan alleen maar een magazine. En soms moet je het verleden laten gaan om ruimte te maken voor de toekomst”, aldus Kohn.

Bron: Metro Nederland

