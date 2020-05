De zitting over de straf van Hans Van Themsche is verdaagd omdat de slachtoffers te laat op de hoogte gesteld zijn van de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. “Ik moet zeggen dat ik dit persoonlijk ten zeerste betreur”, zegt de advocaat van Van Themsche. Hans Van Themsche wil in aanmerking komen voor elektronisch toezicht.

Hans Van Themsche werd door het hof van assisen op 11 oktober 2007 tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de racistische moorden en moordpoging in Antwerpen. Maandag werd duidelijk dat de man uit Wilrijk na 14 jaar in de gevangenis om een versoepeling van zijn straf vraagt. De advocaat van Van Themsche, Bart Herman, heeft het over een “noodzakelijke stap” en geeft aan dat “we zeer goed beseffen dat het een werk van zeer, zeer lange adem is”.

Luna en Oulematou

Van Themsche schoot op 11 mei 2006 peuter Luna Drowart (2) en haar Malinese oppas Oulematou Niangadou (25) dood in het centrum van Antwerpen. De Turkse Songul Koç (47) raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De jongeman verklaarde na de feiten dat hij doelbewust op zoek was gegaan naar mensen van vreemde origine.

Zijn advocaat spreekt tegen dat Van Themsche vervroegd wil vrijkomen. “We hebben in onze maatschappij de insteek genomen om iemand het recht te ontzeggen om ooit tot resocialisatie over te gaan. Maar op termijn mag iedereen vragen naar modaliteiten om zijn straf uit te voeren, versoepelingen van het regime.”

Enkelband

Het gaat dan om elektronisch toezicht, beperkte detentie of voorwaardelijke invrijheidstelling. “Er is enkel een vraag voorgelegd tot elektronisch toezicht”, aldus meester Bart Herman, die zegt die vraag opnieuw te zullen verdedigen bij de volgende zitting over een maand. De advocaat merkte op dat “Van Themsche al zes jaar in de mogelijkheid is om dat te vragen”.