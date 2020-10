Het is vrijdag een pak drukker dan gewoonlijk in de supermarkten. Het vooruitzicht op een mogelijke verstrenging van de coronamaatregelen drijft menige Belg als vanouds naar de winkel, zo leert een navraag in de sector. Maar hamsteren is voor niets nodig, er is voldoende voorraad, klinkt het.

De rush op wc-papier tijdens de lockdown in het voorjaar is tal van Belgen bijgebleven. Nu het Overlegcomité later op de dag mogelijk de coronamaatregelen aanscherpt, slaat de mysterieuze vrees voor toiletpapierschaarste of drogevoedingtekorten opnieuw toe.

Geen verdubbeling

Zo merkt sectorfederatie Comeos flink hogere verkopen in de winkels op. “Het gaat nu meer richting 20% en meer meerverkoop in de winkels”, zegt woordvoerder Hans Cardyn. “Maar tijdens de lockdown was dat 100% en meer, een echte verdubbeling.”

“Er wordt meer ingekocht”, zegt Cardyn, al nuanceert hij een en ander. “We staan ook aan het begin van de herfstvakantie, er is 1 november en de verkoop aan de grenzen met Frankrijk (waar een nieuwe lockdown beslist is, nvdr) ligt duidelijk hoger. Het gaat om de gekende producten, bijvoorbeeld bloem, pasta en wc-papier.”

Voldoende voorraad

Maar de retailers zijn voorbereid en de voorraden zijn ok, verzekert de Comeos-woordvoerder. Dat er op sommige plekken mensen buiten moeten aanschuiven, heeft ook te maken met de strenge regels. Zo is maar 1 klant per 10 vierkante meter toegestaan, “en daarmee zijn we de strengste leerling van de klas”.

Supermarktbedrijf Delhaize bevestigt de drukte. “Vandaag zien we een piek, het is enorm druk, veel drukker dan normaal op een vrijdag”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Hij verwijst naar de geruchten over de mogelijk strengere maatregelen.

“Hamster niet”

Maar die drukte in de supermarkten is niet nodig, zegt Dekelver. “We roepen de mensen op om niet te hamsteren. Dat is voor niets nodig, er is voldoende.” Hij roept op om “solidair te zijn”. “Geef ook andere mensen de kans om te kopen.” Bovendien moeten de rekken ook steeds aangevuld worden.

Volgens Delhaize ligt de verkoop van wc-papier, conserven, diepvriesproducten, pasta, rijst en lang houdbare droge voeding zelfs al een tweetal weken 30 tot 40% hoger. Dat heeft veel te maken met de quarantaines, de sluiting van de horeca of nog het vele thuiswerk. Sommige kooplustigen anticiperen dan weer en willen een latere drukte vermijden.

Bij Delhaizes leverdienst Home Delivery is er intussen sprake van een verdubbeling tegenover drie weken geleden.

