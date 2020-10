Het Overlegcomité heeft de coronamaatregelen in ons land opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht en de herfstvakantie zal duren tot 15 november. Niet-essentiële blijven toegestaan en de regio’s mogen zelf beslissen over de uren van de avondklok.

Deze middag zat het Overlegcomité, dat de federale en deelregeringen bundelt, urenlang samen om tot een verstrenging van de coronamaatregelen in ons land te komen. Het resultaat lijkt sterk op de situatie van de eerste lockdown aan het begin van de lente, al werd het woord ‘lockdown’ deze keer wel in de mond genomen. De maatregelen gaan in vanaf zondag middernacht en zouden al zeker zes weken van kracht zijn.

Winkels dicht, lange herfstvakantie

Een van de maatregelen met de meeste impact is de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Ze mogen wel een afhaalpunt behouden. Ook alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers, moeten tijdelijk hun activiteiten staken. Telewerk wordt verplicht.

De herfstvakantie wordt verlengd tot 15 november. Gezinnen mogen nog maar één knuffelcontact hebben met iemand van buiten hun bubbel. Mensen die alleen wonen, mogen er twee contacten op nahouden. Begrafenissen worden beperkt tot 15 aanwezigen, koffietafels mogen niet meer doorgaan.

Vanaf 16 november openen de scholen weer. In het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbare onderwijs blijft het contactonderwijs behouden. Voor de tweede en derde graad is een maximum van 50% ingesteld. In het hoger onderwijs zal tot het einde van het jaar afstandsonderwijs gehanteerd worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerstejaars en de practica.

Tweede verblijven toegankelijk

Niet-essentiële verplaatsingen worden niet verboden. Mensen met een tweede verblijf aan de kust mogen daar dus nog steeds naartoe. Ook mensen die tijdens de herfstvakantie een huisje hadden gehuurd, kunnen daar gaan uitblazen. Reizen naar het buitenland wordt ten zeerste afgeraden. Aan de avondklok wordt niet geraakt. De regio’s mogen daar onafhankelijk over beslissen.

Restaurants en bars van hotels moeten hun activiteiten staken. Een maaltijd nuttigen mag enkel nog op de kamer. Dierentuinen moeten sluiten en ook de vakantieparken zullen vanaf 3 november de deuren moeten dicht doen.

