De cijfers zijn nu veel erger dan tijdens de eerste golf. Dat zegt professor virologie aan de KU Leuven Johan Neyts aan Radio 1. ‘”In het voorjaar zaten we op Mont Blanc, nu bijna op Mount Everest.”

Moeten we naar een lockdown? “Er is geen andere keuze”, zegt Johan Neyts. “De curve is aan het stijgen en blijft stijgen en de berekeningen zijn zeer pessimistisch. Op een bepaald moment moet die curve heel duidelijk afbuigen en moet je aan de afdaling beginnen, en we weten uit het voorjaar dat dat kan.”

Afdaling

“We moeten aan de afdaling beginnen, en ervoor zorgen dat we dalen tot in het dal, en dan pas zijn we veilig. We zitten nu al boven de piek van het voorjaar. Laten we stellen dat we toen op de Mont Blanc zaten en dat we nu aan het door stijgen zijn naar Mount Everest. En boven op de Mount Everest daar is de zone des doods, en daar willen we niet zijn.”

Prof Neyts wijst ook op de situatie in Antwerpen deze zomer, toen ook daar de cijfers erg hoog waren. “Daar waren we ook op weg naar een steile bergtop, en dat is uiteindelijk de Tafelberg geworden. Dat is afgevlakt, dat hebben we kunnen afbuigen. Dus men had ook hier veel vroeger moeten beginnen met de maatregelen. Nu is het moment.”

Laatste kans

“Wat men nu echt moet doen is mensen uit elkaar halen. We moeten dat een bepaalde tijd kunnen volhouden En dan pas zullen we de cijfers zien dalen. Het is de laatste kans voor de beleidsmakers, de laatste kans om nu het juiste te doen vandaag.”

