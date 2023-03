Haarloos de zomer tegemoet

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is om de zomerse kleding uit de kast te halen. Maar voordat je jezelf in een zomerjurkje of zwembroek kunt hijsen, is het belangrijk om ook aan je ontharing te denken. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende manieren om van ongewenste haartjes af te komen, waaronder laserontharing.

Laser ontharen is een populaire methode om permanent van ongewenste haargroei af te komen. De behandeling maakt gebruik van geconcentreerde lichtstralen die in de haarzakjes worden gericht, waardoor de haarfollikels worden vernietigd en nieuw haargroei wordt voorkomen. Het proces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het te behandelen gebied en de haardikte. Meestal zijn er meerdere sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken, maar na een aantal behandelingen ben je echter permanent van ongewenste haargroei af. En hoe fijn is dat?

Zonder pijn en altijd glad

Een groot voordeel van laser ontharing is dat het een vrijwel pijnloze methode is, in tegenstelling tot andere ontharingsmethoden zoals waxen of epileren. Bovendien is het resultaat blijvend zoals gezegd, waardoor je op de lange termijn tijd en geld bespaart. Het is wel belangrijk om te weten dat laserontharing niet voor iedereen geschikt is. Mensen met een donkere huidskleur of lichte haren kunnen minder goede resultaten behalen. Maar er zijn klinieken die werken met de allernieuwste lasers die zelfs kunnen ontharen bij getinte tot een zeer donkere huidskleur en bij grijze, rode of blonde haren. Het is daarom altijd aan te raden om vooraf een consultatie te plannen met een ervaren specialist om te kijken of laserontharing de juiste oplossing is voor jou.

Kies de juiste kliniek voor medisch-cosmetische behandelingen

Het is dus belangrijk om te overwegen naar welke schoonheidssalon of kliniek je gaat. Kijk daarbij naar welke specialisten er werken en met welke lasermethodes wordt gewerkt en waarbij veiligheid en effectiviteit hoog in het vaandel staat. Bij Cosmetique Totale wordt er gewerkt met geavanceerde lasers en verschillende methodes, waardoor definitief ontharen mogelijk is voor mensen met elk huidtype. Dus of je nu een blanke, getinte of zeer donkere huid hebt en ongeacht je haarkleur – of het nu grijs, rood of blond is – grote kans dat je bij Cosmetique Totale wel terecht kunt voor goede ontharing. De kliniek biedt ook uiteenlopende andere medisch-cosmetische behandelingen aan zoals acne behandeling en couperose behandelingen.

De ontharingsbehandeling die je zelfvertrouwen een boost geeft

Laser ontharing is snel en effectief. In een paar sessies kun je al een groot gebied van ongewenste haargroei ontdoen. Dit betekent dat je tijd en geld bespaart op lange termijn, omdat je niet meer regelmatig hoeft te scheren of waxen. Bovendien hoef je je ook niet meer druk te maken over ongewenste haargroei op ongewenste plekken, wat je zelfvertrouwen een enorme boost kan geven. Een bezoek aan een ontharingskliniek kan dus wonderen doen. Cosmetique Totale heeft veel vestigingen in Nederland, maar ook in België en de paramedische specialisten worden up to date gehouden door maandelijkse trainingen. En als je twijfelt, kun je altijd vragen om een gratis en vrijblijvend een intakegesprek om te kijken of het iets voor je is.

Scheren versus laseren

De ouderwetse manier is natuurlijk met een scheermesje aan de slag gaan. Het grote verschil tussen scheren en laseren is dat scheren een tijdelijke oplossing is, terwijl laserontharing een permanente oplossing biedt. Bij scheren worden de haren met een scheermesje verwijderd, maar de haarwortels blijven intact, waardoor de haren snel weer terug groeien. Dit kan al na een paar dagen zijn, waardoor je vaak regelmatig moet scheren om een gladde huid te behouden. Ook hoef je je geen zorgen te maken over ingegroeide haren of stoppels, omdat deze problemen bij laserontharing niet voorkomen. En ook niet onbelangrijk: bij scheren is de kans groot op wondjes of irritaties. En dat is evenmin het geval bij een laser ontharing.

Stralend de zomer in: definitief ontharen met de beste lasers

Met laserontharing ben je dus verzekerd van een zomer zonder zorgen over ongewenste haargroei. Door het gebruik van de nieuwste technologieën en de expertise van specialisten kan je dus na slechts enkele behandelingen genieten van een zijdezachte en gladde huid. En omdat het resultaat blijvend is, hoef je je nooit meer zorgen te maken over het bijhouden van je haargroei. Dus waar wacht je nog op? Maak jezelf klaar om deze zomer te stralen met een haarvrije en mooie huid!