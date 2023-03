Welke celebs houden van casino’s?

Gokken is niet exclusief voor de massa. Beroemdheden proberen ook graag wat gokken uit – sommige beroemdheden zijn zelfs gewone gezichten in de beste casino’s ter wereld, terwijl een paar van hen als professionele gokkers strijden op wereldkampioenschappen poker. Hier is een lijst van een aantal beroemdheden die hun geluk hebben beproefd aan roulettewielen en pokertafels over de hele wereld – die je ook kunt proberen bij een online iDeal casino.

Tobey Maguire

Tobey Maguire was de hoofdrolspeler in de films Seabiscuit en Spiderman. Decennia lang heeft hij echter veel tijd besteed aan pokerspellen sinds hij een tiener was. Hij nam ook deel aan verschillende privégames in Hollywood, waar het idee voor de film en het boek, Molly’s Game, werd ontwikkeld. In 2004 verloor hij een aanzienlijk bedrag aan Ben Affleck, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om poker te spelen. Het siert hem dat hij verschillende keren heeft gewonnen aan Texas Hold’em-tafels.

Matt Damon

Matt Damon is weer een Hollywood-star met interesse in gokken. Matt is de medewerker en naaste medewerker van Ben. Hij is ook een gepassioneerd blackjack- en pokerspeler. Hoewel hij altijd gek is geweest op casinospellen, kregen zijn spellen een enorme boost na de hoofdrol in Rounders, een film met een pokerthema. Terwijl hij zich voorbereidde op zijn rol in de film, werd hij de leerling van Johnny Chan. De legendarische pokerspeler nam hem onder zijn hoede en leerde hem alles wat hij moest weten over pokerspellen. Hij heeft de kennis in zijn voordeel gebruikt en gebruikt om regelmatig te winnen aan kaarttafels.

Brad Pitt

Gokken was niets voor Brad totdat hij een rol op zich nam in Ocean’s 11. Terwijl hij zich voorbereidde op zijn rol in die kaskraker, ontwikkelde hij een passie voor het spelen van verschillende spellen, zoals blackjack, poker en gokautomaten. Hij is niet gestopt met het spelen van deze spellen, zelfs niet jaren nadat het filmen van de succesvolle film was afgelopen – hij is gezien in verschillende casino’s over de hele wereld.

50 Cent

50 Cent is een internationaal erkende rapper. De succesvolle rapper is ook een legende op het gebied van sportweddenschappen en casino’s. Hoewel hij verschillende overwinningen op zijn naam heeft staan, zijn er twee uitstekend. Hij plaatste ooit een weddenschap van $ 2 miljoen ten gunste van Floyd Mayweather in zijn gevecht tegen Manny Pacquiao. Hij plaatste ook een weddenschap tegen de San Francisco 49ers in hun wedstrijd tegen New York Giants. Hij won beide weddenschappen, dus wedden kan -ie wel.

Charles Barkley

Charles Barkley is een allround sportberoemdheid. Na zijn sporen te hebben verdiend in de film- en sportindustrie, heeft de NBA-legende ook een plek veroverd als pokerspeler. Pokerspellen hebben hem een ​​klein fortuin opgeleverd, hoewel hij ook een aanzienlijk bedrag heeft verloren. Hij beweerde meer dan $ 10 miljoen aan casino’s te hebben uitgegeven sinds hij stopte met basketbal. Zijn succesvolle basketbalcarrière zorgt er echter voor dat hij het zich kan veroorloven om steeds meer aan gokken uit te geven.