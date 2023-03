Aanzuigeffect van voetbal op sportweddenschappen is opnieuw bewezen

Het WK voetbal 2022 zorgde voor een enorme toename van het aantal online kansspelers in België. Het recente rapport van de Kansspelcommissie toont aan dat er tijdens het toernooi 114.858 Belgische speelaccounts werden aangemaakt, wat neerkomt op een gemiddelde van 3.961 per dag. Dit is meer dan 2,15 keer meer dan net voor het WK, toen er dagelijks slechts 1.839 nieuwe accounts werden aangemaakt. Na het WK viel dit cijfer, net als het aantal sportweddenschappen, terug. Hierdoor is het aanzuigeffect van het grootste voetbalevent ter wereld duidelijk aangetoond. Opvallend is dat het aanzuigeffect van de finale minder sterk was dan verwacht (1.505 nieuwe spelers). Dit kan verschillende verklaringen hebben.

Vooral jongeren maken nieuwe accounts aan

De meeste nieuwe spelers waren jonger dan 30 jaar. Zo was de leeftijdscategorie 21 tot 29 jaar verantwoordelijk voor 30% van de nieuwe spelers, op de voet gevolgd door de leeftijdscategorie 18 tot 20 jaar. De groep 60+ was de minst vertegenwoordigde groep, met slechts 3% van de nieuwe spelers. Op de dag van de eerste wedstrijd van de Belgen was maar liefst 36% van de nieuwe spelers 18 tot 20 jaar oud. De cijfers tonen aan dat de meeste nieuwe spelers in Vlaanderen wonen (54%). Dit is te verklaren doordat er meer mensen wonen in het Vlaamse Gewest.

Na het WK voetbal 2022 daalde het aantal nieuwe accounts per dag tot 1.681, wat aanzienlijk lager is dan tijdens het toernooi zelf. Dit toont aan dat het aanzuigeffect van sportevenementen op gokken tijdelijk is en vaak gepaard gaat met piekmomenten bij belangrijke wedstrijden.

Vooral Belgen scoren goed

De drie dagen waarop de Belgen speelden, net als de dag voor de eerste wedstrijd van de Duivels, waren verantwoordelijk voor het meeste aantal nieuwe accounts. Ook op de dag van de halve finale tussen Frankrijk en Marokko werden opvallend veel nieuwe accounts aangemaakt (5.066). De finale zorgde voor minder nieuwe accounts dan men zou verwachten. Zelfs een doordeweekse WK-dag als 21 november 2022, met wedstrijden als Senegal – Nederland en Engeland – Iran, scoorde beduidend beter dan de dag van de ontknoping. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom er op de dag van de finale, toch een mooie affiche met veel aantrekkingskracht, minder nieuwe accounts werden aangemaakt. Een voor de hand liggende verklaring is dat veel mensen toen al een account hadden aangemaakt en geen nieuw account meer nodig hadden.

Grote sportevenementen als katalysator voor sportweddenschappen

Het aanzuigeffect van grote sportevenementen is al langer bekend. Dit effect kent verschillende verklaringen. In de eerste plaats is er het gevoel van saamhorigheid, een gevoel dat door de media wordt opgewekt en dat tijdens het toernooi verder wordt versterkt. Sportweddenschappen dragen bij aan dit gevoel. Ook de kick en de dynamische wedstrijdbeleving spelen een rol. Hetzelfde kunnen we zeggen over de gokreclame. Gokreclame wordt vaak in verband gebracht met de toename van gokken tijdens grote sportevents. Dit is dan ook de reden waarom er zowel internationaal als in ons land steeds strengere regels worden gemaakt voor reclame voor gokken.