Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. In de week van 13 tot en met 19 augustus werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder – toen zaten we op gemiddeld 595 besmettingen per dag. Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano.

Er is wel nog altijd sprake van een stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest. Op een week tijd werden daar 898 besmettingen vastgesteld, 76 meer dan een week eerder. Ook in de provincies Vlaams-Brabant (+57 gevallen) en Henegouwen (+23) is het virus in opmars. In de provincie Antwerpen werden op een week tijd nog 794 besmettingen bevestigd, 416 minder dan de week daarvoor. Enkel in Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen zit het reproductiegetal nog boven 1: respectievelijk 1,085, 1,120 en 1,156.

In totaal zijn er in België al 81.468 bevestigde besmettingen met het coronavirus, wat er 574 meer zijn dan het aantal dat zaterdag was gemeld. Op weekbasis zit ons land op een incidentie van 30,9 per 100.000 inwoners. De week ervoor bedroeg die incidentie nog 36,3.

Het aantal bijkomende overlijdens blijft nog toenemen.

Daling aantal nieuwe ziekenhuisopnames

Er stierven op een week tijd gemiddeld 9,7 mensen per dag aan COVID-19. Dat is een toename met 31 procent in vergelijking met vorige week. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.988, drie meer dan gisteren was aangegeven.

Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 26 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 23 procent. In de ziekenhuizen lagen zaterdag 310 patiënten, van wie 85 op de afdelingen intensive care. Voor die laatsten gaat het om een stijging met 4 procent.

Van 13 tot en met 19 augustus werden in ons land meer dan 130.000 tests uitgevoerd, of gemiddeld 18.599 per dag. In de periode lag het aantal positieve tests voor heel België op 3 procent.

