De Amerikaanse president Donald Trump is “wreed”, “een leugenaar” en “heeft geen principes”. Dat heeft zijn oudere zus Maryanne (83) gezegd in in het geheim gemaakte opnames waarover de Washington Post bericht.

Maryanne Trump Barry is een vroegere federale rechter, en had in het gesprek vooral kritiek op de migratiepolitiek van de president, omdat dat beleid ertoe leidt dat ouders aan de grens van hun kinderen gescheiden worden en naar detentiecentra gestuurd worden. “Het enige wat hij wil is zijn achterban plezieren”, zegt ze in de opnames. “Hij heeft geen principes. Geen. Geen. En zijn achterban, komaan, als je religieus bent, dan wil je mensen helpen. Dan doe je dat niet.”

De opnames werden in 2018 en 2019 gemaakt door Trumps nicht Mary, die enkele weken geleden nog in de aandacht kwam met ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’, een boek over Trump en de “toxische familie” waaruit hij stamt.

“Hij leest niets”

Op een bepaald punt zegt Maryanne Trump Barry: “Zijn verdomde tweeten en liegen, oh my God”. En ze voegt eraan toe: “Ik spreek te vrijuit, maar weet je: veranderen van verhalen, het gebrek aan voorbereiding, het liegen. Holy shit.” Ze zegt ook te vermoeden dat haar broer nog nooit haar stukken over migratiezaken gelezen heeft. Mary Trump vraagt haar tante daarop wat hij gelezen heeft. “Niets. Hij leest niet.”

In het verleden heeft de president zich vaak lovend uitgesproken over zijn zus. Deze opnames zijn de eerste keer dat een familielid, met uitzondering van zijn nicht Mary, zich kritisch uitlaat over Donald Trump.

Trumps jongere broer Robert, die vorige week overleed, probeerde tevergeefs nog de publicatie van het boek tegen tegen te houden. Op de dag van de publicatie alleen al werden zowat 950.000 exemplaren verkocht.

Fraude bij ingangsexamen

De afgelopen weken kreeg Mary Trump regelmatig de vraag waar ze haar informatie haalt. Nergens in het boek schrijft ze dat ze gesprekken met haar tante heeft opgenomen, maar gisteren onthulde ze dat ze stiekem 15 uur aan gesprekken met Barry op tape heeft. “Omdat ze rechtszaken verwachtte, vond ze het wijs om gesprekken op te nemen, om zichzelf te beschermen”, aldus haar woordvoerder.

In de opnames waarover de Washington Post nu bericht, bevestigt Maryanne Trump Barry verder nog dat de president gefraudeerd heeft bij zijn ingangsexamen voor de universiteit, zoals ook in het boek van Mary Trump te lezen staat. “Hij is binnengeraakt op de University of Pennsylvania omdat hij de examens door iemand anders liet doen”, zegt Maryanne, en ze zegt de naam van die persoon nog te kennen.

